釹金屬絲帶高音單體可以呈現有如水晶般的音效

釹金屬絲帶高音單體會呈現無可比擬的自然清晰音質。透過金屬絲帶高音可以以 360 度全方位方式放送高頻音效，產生「開放」的寬廣聲音譜，呈現清脆、清晰的聲音，以及細節豐富的高音。此外，還進一步增強了多聲道系統的環繞效果，而且您會特別注意到，在聆聽 SACD 音響時，音樂會極其清晰。