搜尋關鍵字
完全沈醉於影音享受
您想要將 DVD 播放機、錄影機，甚至是您的 VCR，全部換成一套完整的家庭娛樂系統嗎？只需搭配這台時尚數位影音接收器系統，即可盡情沈浸於電影和音樂享受中。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
完全沈醉於影音享受
您想要將 DVD 播放機、錄影機，甚至是您的 VCR，全部換成一套完整的家庭娛樂系統嗎？只需搭配這台時尚數位影音接收器系統，即可盡情沈浸於電影和音樂享受中。
完全沈醉於影音享受
您想要將 DVD 播放機、錄影機，甚至是您的 VCR，全部換成一套完整的家庭娛樂系統嗎？只需搭配這台時尚數位影音接收器系統，即可盡情沈浸於電影和音樂享受中。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
完全沈醉於影音享受
您想要將 DVD 播放機、錄影機，甚至是您的 VCR，全部換成一套完整的家庭娛樂系統嗎？只需搭配這台時尚數位影音接收器系統，即可盡情沈浸於電影和音樂享受中。
釹金屬絲帶高音單體會呈現無可比擬的自然清晰音質。透過金屬絲帶高音可以以 360 度全方位方式放送高頻音效，產生「開放」的寬廣聲音譜，呈現清脆、清晰的聲音，以及細節豐富的高音。此外，還進一步增強了多聲道系統的環繞效果，而且您會特別注意到，在聆聽 SACD 音響時，音樂會極其清晰。
DTS 可為您的 DVD 電影提供優異的環繞音效。
wOOx 技術透過捕捉和增強低頻音訊建立優秀低音效果，大幅提昇低音表現。
杜比數位與 DTS 是領導全世界數位多聲道的音訊標準，採用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。
杜比 Pro Logic II 為先進的陣列解碼器，提供來自於任何立體音源的五聲道環繞音效，包括兩個全音域環繞聲道。
飛利浦在包裝中附有一張快速入門指南，以圖形和不同色彩清楚指示基本連接與取得圖像及聲音的方法。安裝步驟以一頁大小清楚地列在包裝箱上，讓安裝變得簡單快速。
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。