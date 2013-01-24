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Philips Fidelio

藍牙耳機

M1BTBL/00
Fidelio
3 獲獎記錄
Fidelio
  • 高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。 高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。 高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。
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    Philips Fidelio 藍牙耳機

    M1BTBL/00
    3 獲獎記錄

    高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。

    高清晰度的 Bluetooth® 4.0 連線能力，讓飛利浦 Fidelio M1BT 成為在室內或隨行享受音樂的完美選擇。易於操作的控制功能位於耳機耳蓋上，方便您順暢切換音樂與通話。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    Philips Fidelio 藍牙耳機

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      • 豪華記憶泡棉耳墊
      • 平行式折疊
      高清晰度最佳導口 40 公釐釹磁石驅動器

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      每個喇叭均經過精心測試與定位，以實現最均衡的自然音效。此款 40 公釐驅動器運用強力釹磁石，提供真正的廣域動態、高清晰度音質，忠實重現一切音效細節。

      經過周密測試的驅動器，能呈現完美平衡的音效

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      優異精粹的鋁合金耳蓋可減少多餘的震動與共鳴。雙層結構使耳機更堅固，有效抵銷震動，進而呈現精準音效。

      封閉式背部架構，提供優異隔音效果

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      音箱採封背架構，專為排除漏音並保存音效細節所設計，造就出色低音效果。

      豪華記憶泡棉耳墊，能夠舒適貼合耳形

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      Fidelio M1 所採用的每種材質均經過仔細挑選，以確保長時間聆聽的舒適與更佳的音效效能。記憶泡棉耳墊更使用透氣材質，分散壓力外亦可散熱，使 Fidelio M1 不只配戴舒適，更具備優異音效。

      耳蓋按鈕可控制音樂與通話

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      耳蓋設計有直覺化的便利按鈕，可輕易切換音樂與通話：換曲、音量、播放或暫停音樂，也能接聽、掛斷或變更任何通話的音量。

      喇叭順著耳朵的自然角度傾斜，以提供清晰的音質

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      精準傾斜的喇叭吻合耳朵自然角度，將聲音直接導入耳道。如此不但減少外耳反射所產生的音色渲染情形，還能提供更真實的音場與更佳的舒適度。

      頂級真皮頭帶，時尚而舒適

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      Fidelio M1 的頭帶使用柔軟真皮精工製作，帶來符合人體工學的舒適貼合。

      1 公尺 USB 充電纜線，可供充電使用

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      1.2 公尺音訊線，不怕電池沒電

      隨附的 1.2 公尺可拆式音訊線，可將耳機直接插入裝置，即使耳機電池電力耗盡，音樂也不中斷。

      Bluetooth® 4.0

      先進的 Bluetooth® 4.0 技術，提供出色的高清晰度音樂饗宴。

      優異的被動式抗噪功能

      結合封閉式背部設計、精準工法以及記憶泡棉，防止背景噪音干擾音樂放送。

      雙內建麥克風，提升通話品質

      Fidelio Bluetooth® M1 耳機配備雙內建麥克風，一組用於語音通訊、第二組用於測量環境噪音，並據此調整音效以提供最佳通話品質。

      技術規格

      • 音效

        頻率反應
        7 - 23500  Hz
        阻抗
        16 歐姆
        敏感度
        107  dB
        喇叭直徑
        40  mm
        最大功率輸入
        150  mW
        失真
        < 0.1% THD
        WBCV
        100 mV
        音響系統
        封閉式

      • 連線

        纜線連接
        無氧纜線 (1.1 公尺)

      • 配件

        收納袋
        音訊線
        3.5 公釐

      • iPhone 相容性

        相容於
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • iPod 相容性

        相容於
        • iPod classic 120GB
        • iPod classic 160GB
        • iPod nano 第 5 代
        • iPod nano 第 6 代
        • iPod touch 第 3 代
        • iPod touch 第 4 代
        • iPod shuffle 第三代
        • iPod shuffle 第四代

      • iPad 相容性

        相容於
        • iPad
        • iPad 2

      • 外紙箱

        總重
        3.197  lb
        總重
        1.45  kg
        GTIN
        1 87 12581 69381 4
        高度
        18.5  cm
        高度
        7.3  吋
        長度
        8.6  吋
        長度
        21.8  cm
        淨重
        1.257  lb
        淨重
        0.57  kg
        包裝數
        2
        皮重
        1.940  lb
        皮重
        0.88  kg
        寬度
        18.5  cm
        寬度
        7.3  吋

      • 包裝尺寸

        深度
        8.3  cm
        深度
        3.3  吋
        EAN
        87 12581 69381 7
        總重
        0.66  kg
        總重
        1.455  lb
        高度
        20.2  cm
        高度
        8.0  吋
        淨重
        0.285  kg
        淨重
        0.628  lb
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        皮重
        0.375  kg
        皮重
        0.827  lb
        貨架放置類型
        兩用
        寬度
        16.8  cm
        寬度
        6.6  吋

      • 產品規格

        深度
        2.8  吋
        深度
        7  cm
        高度
        18  cm
        高度
        7.1  吋
        重量
        0.18  kg
        重量
        0.397  lb
        寬度
        5.9  吋
        寬度
        15  cm

      內容物

      箱內其他物品

      • M1 Fidelio
      • Fidelio M1

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