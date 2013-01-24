豪華記憶泡棉耳墊，能夠舒適貼合耳形

Fidelio M1 所採用的每種材質均經過仔細挑選，以確保長時間聆聽的舒適與更佳的音效效能。記憶泡棉耳墊更使用透氣材質，分散壓力外亦可散熱，使 Fidelio M1 不只配戴舒適，更具備優異音效。