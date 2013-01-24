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高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。
高清晰度的 Bluetooth® 4.0 連線能力，讓飛利浦 Fidelio M1BT 成為在室內或隨行享受音樂的完美選擇。易於操作的控制功能位於耳機耳蓋上，方便您順暢切換音樂與通話。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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每個喇叭均經過精心測試與定位，以實現最均衡的自然音效。此款 40 公釐驅動器運用強力釹磁石，提供真正的廣域動態、高清晰度音質，忠實重現一切音效細節。
優異精粹的鋁合金耳蓋可減少多餘的震動與共鳴。雙層結構使耳機更堅固，有效抵銷震動，進而呈現精準音效。
音箱採封背架構，專為排除漏音並保存音效細節所設計，造就出色低音效果。
Fidelio M1 所採用的每種材質均經過仔細挑選，以確保長時間聆聽的舒適與更佳的音效效能。記憶泡棉耳墊更使用透氣材質，分散壓力外亦可散熱，使 Fidelio M1 不只配戴舒適，更具備優異音效。
耳蓋設計有直覺化的便利按鈕，可輕易切換音樂與通話：換曲、音量、播放或暫停音樂，也能接聽、掛斷或變更任何通話的音量。
精準傾斜的喇叭吻合耳朵自然角度，將聲音直接導入耳道。如此不但減少外耳反射所產生的音色渲染情形，還能提供更真實的音場與更佳的舒適度。
Fidelio M1 的頭帶使用柔軟真皮精工製作，帶來符合人體工學的舒適貼合。
隨附的 1.2 公尺可拆式音訊線，可將耳機直接插入裝置，即使耳機電池電力耗盡，音樂也不中斷。
先進的 Bluetooth® 4.0 技術，提供出色的高清晰度音樂饗宴。
結合封閉式背部設計、精準工法以及記憶泡棉，防止背景噪音干擾音樂放送。
Fidelio Bluetooth® M1 耳機配備雙內建麥克風，一組用於語音通訊、第二組用於測量環境噪音，並據此調整音效以提供最佳通話品質。
音效
連線
配件
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iPod 相容性
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