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從您的個人電腦遙控 MP3 音樂
MCM590 讓您可以從個人電腦自由遙控 MP3 音樂，並且透過威力強大的動態喇叭，欣賞美妙音樂。USB PC Link 和 Max Sound 功能，將會讓音樂痴對這款完美音效解決方案讚嘆不已。 查看所有優點
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MP3 是一種革命性的壓縮技術，把龐大的數位音樂檔案變成十分之一的大小而不大幅降低音質。單一張 CD 即可儲存長達十小時的音樂；若是可放 5 張 CD 的音響，更可連續播放達 50 小時。MP3 已是標準的音效壓縮格式，讓音效檔案傳輸更快、更簡單。
USB PC Link 讓您以飛利浦環繞音效系統的強大音響取代電腦喇叭，播放 MP3 音樂。只要使用 USB 纜線連接電腦與音響，即可直接輸出 MP3 音樂到音響系統，把電腦轉化為「大型 MP3 音樂點唱機」。音響系統與遙控器上的控制按鈕，讓您方便瀏覽與控制 MusicMatch 播放清單儲存的 MP3 音樂。您也可以在音響系統顯示螢幕上檢視歌曲標題資訊與播放時間。
Class ‘D’ 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class ‘D’ 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。
只要輕觸一下 MAX 音效按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現低音強化效果、提升極致的音量表現，讓您瞬間感受震撼的聽覺體驗。MAX 音效電路能修正原有的音效與音量設定，立即釋放最強勁而不失真的低音及音量。同時擴大音譜與音量，展現澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。MAX 音效讓您無需更改複雜的等化器設定，也能充分享受最佳音效。
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