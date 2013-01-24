50 小時連續播放 5 張 CD 裡的 MP3 音樂

MP3 是一種革命性的壓縮技術，把龐大的數位音樂檔案變成十分之一的大小而不大幅降低音質。單一張 CD 即可儲存長達十小時的音樂；若是可放 5 張 CD 的音響，更可連續播放達 50 小時。MP3 已是標準的音效壓縮格式，讓音效檔案傳輸更快、更簡單。