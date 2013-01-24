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超迷你 HiFi 音響

MCM590/21
  • 從您的個人電腦遙控 MP3 音樂 從您的個人電腦遙控 MP3 音樂 從您的個人電腦遙控 MP3 音樂
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    超迷你 HiFi 音響

    MCM590/21

    從您的個人電腦遙控 MP3 音樂

    MCM590 讓您可以從個人電腦自由遙控 MP3 音樂，並且透過威力強大的動態喇叭，欣賞美妙音樂。USB PC Link 和 Max Sound 功能，將會讓音樂痴對這款完美音效解決方案讚嘆不已。 查看所有優點

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      • MP3
      50 小時連續播放 5 張 CD 裡的 MP3 音樂

      50 小時連續播放 5 張 CD 裡的 MP3 音樂

      MP3 是一種革命性的壓縮技術，把龐大的數位音樂檔案變成十分之一的大小而不大幅降低音質。單一張 CD 即可儲存長達十小時的音樂；若是可放 5 張 CD 的音響，更可連續播放達 50 小時。MP3 已是標準的音效壓縮格式，讓音效檔案傳輸更快、更簡單。

      USB PC 連線讓您的電腦搖身一變，成為大型 MP3 音樂點唱機

      USB PC Link 讓您以飛利浦環繞音效系統的強大音響取代電腦喇叭，播放 MP3 音樂。只要使用 USB 纜線連接電腦與音響，即可直接輸出 MP3 音樂到音響系統，把電腦轉化為「大型 MP3 音樂點唱機」。音響系統與遙控器上的控制按鈕，讓您方便瀏覽與控制 MusicMatch 播放清單儲存的 MP3 音樂。您也可以在音響系統顯示螢幕上檢視歌曲標題資訊與播放時間。

      Class ‘D’ 數位擴大機提供高品質音效

      Class ‘D’ 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class ‘D’ 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。

      具備 3 音路 MAX 低音連接埠的 MAX 音效，瞬間爆發震撼音效

      只要輕觸一下 MAX 音效按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現低音強化效果、提升極致的音量表現，讓您瞬間感受震撼的聽覺體驗。MAX 音效電路能修正原有的音效與音量設定，立即釋放最強勁而不失真的低音及音量。同時擴大音譜與音量，展現澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。MAX 音效讓您無需更改複雜的等化器設定，也能充分享受最佳音效。

      技術規格

      • 音效

        輸出功率
        3000 瓦 PMPO
        加強音效
        • MAX 音效
        • 數位音質控制 4 種模式
        • 虛擬環境控制
        • Class "D" 數位擴大機

      • 喇叭

        主喇叭
        • 3 聲道
        • 低音反射式喇叭系統
        • 6.5 吋低音喇叭
        • 2 吋高音喇叭
        • 具備 MAX 低音連接埠的 3 音路喇叭系統
        • 可拆式喇叭護網

      • 播放音效

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        光碟播放模式
        • 可設定 99 首曲目
        • 重複播放/單首播放/整張光碟/自訂曲目播放
        • 隨機播放
        裝載器類型
        • 自動化
        • 唱盤
        光碟數目
        5
        PC Link 播放模式
        • USB 連接
        • 隨機附贈 MusicMatch 點唱機軟體
        • 透過遙控器操控 MP3 音樂
        • 曲目 + 播放清單資料顯示
        PC Link 音效增強
        By-pack Sound Agent 軟體

      • 調諧器/接收/傳送

        自動數位選台
        記憶選台
        40
        調諧器波段
        • FM 立體聲
        • MW
        調諧器增强功能
        • 自動儲存
        • 便捷設定 (隨插即用)

      • 連線

        AUX 輸入
        音效輸入接頭
        PC Link
        USB 2.0
        耳機
        3.5 公釐
        其他連接
        • FM 天線
        • MW 天線

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 睡眠定時器
        時鐘
        主螢幕顯示
        顯示類型
        Green FTD
        指示功能
        DIM 模式
        環保省電待機功能
        0.6 瓦

      • 週邊配件

        附配件
        • AC 電源線
        • FM/MW 天線
        遙控器
        32 鍵與 2 枚三號 (AA) 電池
        USB 纜線
        3 公尺
        光碟機
        安裝光碟

      • 軟體

        USB PC Link 驅動程式
        Music Match Jukebox
        Music Match Jukebox
        飛利浦音效代理程式 2
        是，適用於 Windows 2000/XP

      • 系統需求

        CD-ROM 光碟機
        USB
        可用的 USB 埠
        PC 作業系統
        Windows 98 SE、2000、ME、XP
        處理器
        Intel Pentium MMX200 或以上的處理器
        硬碟空間
        80 MB

      • 尺寸

        設備寬度
        175  公釐
        設備高度
        268  公釐
        設備深度
        316  公釐
        主喇叭寬度
        240  公釐
        主喇叭高度
        268  公釐
        主喇叭深度
        222  公釐
        包裝寬度
        547  公釐
        包裝高度
        374  公釐
        包裝深度
        455  公釐
        產品含包裝重量
        14.5  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • AC 電源線
      • FM/MW 天線

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