看到滋滋作響的油花，品嚐各種美食
不僅僅是氣炸，本產品還具備從快速烘烤到耗費數小時的燉煮等 16 種功能。只需幾個簡單步驟即可自製美味餐點。透過時尚的視窗，您可看到所有完美烹調、香脆可口的食物。
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看到滋滋作響的油花，品嚐各種美食 每次都能達到外酥裡嫩，均勻烹調的效果 烹調視窗 RapidAir Plus 高速空氣循環技術 16 合 1 烹調功能 省時節能 採用 RapidAir Plus 高速空氣循環技術，快速均勻烹調
專利 RapidAir Plus 高速空氣循環技術配合獨特的星型設計，透過更快速的氣流讓熱空氣循環並穿透食物，確保食物內外均勻烹調，做出美味的家常菜，節省 30% 的時間*
時尚的烹調視窗讓您可隨時留意食物
無需再猜測。一邊烹調、一邊觀察，看看是否已恰到好處。讓您烹調時盡顯時尚的設計。
滋味無窮，絕不妥協
83% 的消費者認為，使用飛利浦健康氣炸鍋 3000 系列烹調的雞腿，嚐起來比烤箱烹調的雞腿更加美味。******
使用獨特的炸籃逼出脂肪並加以收集
去除高達 40% 的多餘脂肪，讓餐點更健康、美味可口***。在烹調過程中，炸籃能將食物與鍋中積聚的脂肪分離。
HomeID 應用程式帶來無盡靈感
專為健康氣炸鍋量身訂做超過 10,000 款美味食譜，並附有簡單的逐步說明。****
不僅僅是氣炸，本產品還具備 16 種便利的烹調方式。
從烘烤、香煎到解凍與重新加熱，共有 16 種烹調功能可供選擇。設定溫度可低至攝氏 40 度，而脫水和發酵時間最長可達 24 小時。
4.2公升容量可烹調完整餐點
容量足夠全家人的餐點。可容納多達800克蔬菜、6支雞腿、4片鮭魚或5個鬆餅。
觸控螢幕讓您輕鬆掌控一切
方便易用的觸控螢幕，有 12 組預設功能可供選擇：冷凍薯條、新鮮薯條、雞腿、肉類、魚類、早餐、蔬菜、瑪芬麵包、純素、脫水果乾、保溫，以及一個最愛按鈕可供您儲存自己的預設設定。
省時節能
與烤箱相比，使用飛利浦健康氣炸鍋烹調速度加快達 50%，並可節省最多 70% 的電力。*****
容易清潔
飛利浦健康氣炸鍋採用不沾鍋塗層和適用於洗碗機的可拆卸零件，可讓您縮短清洗時間，以便有更多時間享用您喜愛的美食
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
產地
產地
中國
技術規格
功率
1400 電壓
220-240 頻率
50 包裝數量
1 電池產品
否
一般規格
主要材質
金屬 次要材質
塑膠 容量
4.2 公升 隔熱
有 防滑底部
有 透明蓋
有 介面
數位 電線長度
1 公尺 電線收納
有 保溫功能
有 預設模式
12 炸籃數量
1 可拆式炸籃
有 計時器
有 遠端控制
否 技術
RapidAir Plus 高速空氣循環 整合式電源開關
有 自動斷電功能
有 可調式恆溫器
有 電源燈
有 隔熱握把
有 可用洗碗機清洗
有 溫度指示器
有 冷壁外殼設計
有 最高溫度 (°C)
200°C 隨附配件 1
不適用 相關配件 1
燒烤套組 相關配件 2
烘焙套組 相關配件 3
小巧派對套組 不沾黏塗層設計
有 保固
2 年 單炸籃或雙炸籃
單炸籃 連線
否
重量與尺寸
產品長度
397 產品寬度
286 產品高度
294 產品重量
4.6 公斤 產品尺寸
397x286x294 毫米 包裝長度
357 包裝寬度
355 包裝高度
356 包裝重量
6.1 公斤 包裝尺寸
357x355x356 毫米
耐用
保護盒
永續性包裝 手動
100 % 可回收
*與傳統油炸鍋烹調的自製薯條相比。 **與採用 RapidAir 高速空氣循環技術的飛利浦健康氣炸鍋相比 ***雞腿：比生雞腿少 40% 的脂肪 ****食譜數量會因國家/地區而有所不同 *****百分比是根據使用飛利浦健康氣炸鍋進行的內部實驗室測量。烹調一塊雞胸肉 (健康氣炸鍋設定為攝氏 160 度，無預熱) 或鮭魚排 (健康氣炸鍋設定為攝氏 200 度，無預熱)，與 A 級烤箱相比。確切的百分比可能因產品而異。 ******MetrixLab 對 30 名現有飛利浦 3000 系列健康氣炸鍋使用者進行測試，2024 年 7 月
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