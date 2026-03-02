EasySlide滑軌設計，讓炸籃取出更安全、更輕鬆

無論您是單手操作或在烹飪過程中需要快速取用，我們的專利EasySlide滑軌科技讓您檢查、搖晃或添加食材比以往更加容易。專為極致便利性和安全性設計，滑動機制平穩且安全，確保炸籃始終保持直立並穩固在軌道上。相較於將熱炸籃放在檯面上，這可以降低燙傷風險，創造更安全、更流暢的烹飪體驗。