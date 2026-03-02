飛利浦5000系列蒸氣滑軌氣炸鍋7.2公升 Airfryers
炸、烤、烘焙...還能蒸！
從雲朵般柔軟的包子，金黃酥脆的雞肉，到令人垂涎的鮭魚，盡情享受各種美食。使用飛利浦5000系列蒸氣氣炸鍋，探索全新的食物質感世界。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
飛利浦5000系列蒸氣滑軌氣炸鍋7.2公升 Airfryers
炸、烤、烘焙...還能蒸！ 蒸煮、氣炸，或同時使用兩種功能！ 蒸氣科技保留更多營養 蒸氣氣炸功能帶來酥脆多汁的完美口感 自動蒸氣清潔功能，輕鬆清洗 頂級滑軌設計，輕鬆滑動 Rapid Air Plus氣旋科技，每次都能均勻烹調 完美蒸煮，帶來嫩滑細緻的口感
鬆軟的餃子、嫩滑的蔬菜和鮮美的魚肉，全都可以在我們的蒸氣功能氣炸鍋中製作。它注入恰到好處的蒸氣，不會讓食物變得濕軟，保留高達87%的營養。****
外酥內嫩 – 蒸炸科技的威力
現在您可以兩全其美。同時進行氣炸和蒸煮，讓食物外層金黃酥脆，內部多汁嫩滑。完美製作金黃肉桂捲、外脆內軟的麵包、多汁雞肉和更美味的蔬菜。不再有燒焦或未煮熟的困擾。
輕鬆清潔
我們的自動蒸氣清潔功能可以軟化炸籃中的油脂堆積，使清潔更加輕鬆。
EasySlide滑軌設計，讓炸籃取出更安全、更輕鬆
無論您是單手操作或在烹飪過程中需要快速取用，我們的專利EasySlide滑軌科技讓您檢查、搖晃或添加食材比以往更加容易。專為極致便利性和安全性設計，滑動機制平穩且安全，確保炸籃始終保持直立並穩固在軌道上。相較於將熱炸籃放在檯面上，這可以降低燙傷風險，創造更安全、更流暢的烹飪體驗。
烹調更快速，成果始終完美
不再有燒焦或未煮熟的問題。Rapid Air氣旋科技Plus搭配獨特的星形設計，讓熱空氣更快速地環繞並穿透食材，每次都能均勻烹調，且減少高達90%的油脂。
恰好滿足您日常所需的尺寸
可烹調高達1.4公斤的蔬菜、10支雞腿、6片鮭魚排或9個鬆餅。
無需拉出炸籃即可查看食物烹調情況！
不再需要猜測：透過視窗觀察烹調過程，看到食物完美烹調的時刻。
陶瓷塗層
我們的新一代塗層不含PFAS：不沾黏、耐用、防刮表面且易於清潔。
全新多樣化的烹調世界
探索21種烹調方式，從烘焙和燒烤到蒸煮和覆熱。溫度設定低至40℃，時間長達24小時，適合風乾和發酵。
HomeID應用程式提供無限靈感
超過10,000道專為您的氣炸鍋設計的美味食譜，附有簡單的步驟說明 *****
可拆卸水箱節省空間
當不需要蒸煮功能時，只需移除水箱，即可節省廚房檯面空間。
烹調更快，節省時間和能源
使用飛利浦蒸氣氣炸鍋烹調比使用烤箱快50%，並節省高達70%的能源。**
安靜運作
無噪音干擾 — 在氣炸鍋蒸、烤和烘焙時，您可以愉快地交談或聆聽音樂。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
原產國家/地區
產地
中國
技術規格
功率
2000 瓦 電壓
220-240 伏特 頻率
50赫茲 包裝數量
1 電池產品
否
一般規格
主要材質
金屬 次要材質
塑膠 顏色
金色 容量
7.2 公升 隔熱
有 防滑底部
有 透明蓋
有 介面
數位 電線長度
1公尺 電線收納
否 保溫功能
有 程式
12 烹調方式
炸、烤、燒烤、烘焙、一鍋料理、炒、舒肥、可直接從冷凍做烹調、覆熱、解凍、風乾、烤麵包、保溫、燉、發酵、油封、蒸 炸籃數量
1 可拆式炸籃
有 時間範圍
0 分鐘 – 24 小時 溫度範圍
40–200°C 遙控器
否 技術
RapidAir Plus 高速空氣循環 整合式電源開關
有 自動斷電功能
有 可調式恆溫器
有 電源燈
有 隔熱握把
有 可用洗碗機清洗
有 溫度指示器
有 冷壁外殼設計
有 最高溫度 (°C)
200°C 相關配件 1
燒烤套組 相關配件 2
烘焙套組 陶瓷塗層
有 保固
2 年 單炸籃或雙炸籃
單炸籃 連線
否
重量與尺寸
產品長度
457公釐 產品寬度
334公釐 產品高度
320公釐 產品重量
8.9公斤 產品尺寸
457×334×320 公釐 包裝長度
520公釐 包裝寬度
372公釐 包裝高度
370公釐 包裝重量
2.2公斤 包裝尺寸
520×372×370 公釐
耐用
保護盒
永續性包裝 手動
100 % 可回收
*與傳統油炸鍋炸薯條相比 **基於內部實驗室測量，飛利浦氣炸鍋；烹調雞胸肉（160°C無需預熱）或鮭魚排（200°C，無需預熱）與使用A級烤箱相比。確切百分比可能因產品而異。 ***與配備Rapid Air氣旋科技的飛利浦氣炸鍋相比 ****外部實驗室測量，基於花椰菜中的維生素C含量。 *****食譜數量可能因國家/地區而異 ******比較基於使用蒸氣和氣炸功能烹調整隻雞80分鐘與僅使用氣炸功能相比 ******* 歐盟 (EP3038503)、澳洲 (2014313885)、巴西 (11 2016 003855 0)、印度 (201647007156)、俄羅斯 (2016111110)、美國 (10448786)。
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