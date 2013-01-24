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保證無拉扯的不適感
飛利浦鼻毛修容刀系列 3000 能溫和地剪去多餘的鼻毛、耳毛和眉毛。ProtecTube 技術與特別設計的修容刀角度能確保修剪迅速、舒適又輕鬆，而且保證無拉扯的不適感。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦鼻毛修容刀系列 3000 能溫和地剪去多餘的鼻毛、耳毛和眉毛。ProtecTube 技術與特別設計的修容刀角度能確保修剪迅速、舒適又輕鬆，而且保證無拉扯的不適感。 查看所有優點
刀具採用 ProtecTube 技術並有超薄圓頭刀網的保護絕不刺激肌膚。此外刀具也經專門設計，可防止毛髮卡在兩片各自移動的刀片間，保證絕不造成拉扯不適。
飛利浦鼻毛修容刀經特別設計，刀片特別採用理想角度，可輕易觸及耳、鼻內的毛髮和眉毛。有了這款飛利浦鼻毛修容刀就能輕而易舉剃除多餘毛髮，毫無後顧之憂。
刀具和刀片皆有極度精準銳利的修剪刀網，確保所有毛髮皆可快速有效的剃除。
修容刀和梳具均可在水龍頭下輕鬆清洗。
軟袋內附：AA 電池、兩支眉毛梳。
觸感柔軟的橡膠握把可穩定拿握，即便潮溼也能發揮更高的控制精準度，完美操控修容刀。
使用 3 或 5 公釐眉毛梳將毛髮修齊。
隨附 AA 電池的修容刀，立即可用。
永遠不需上油可輕鬆保養。
我們所有的修容產品皆經久耐用。此款修容刀附帶兩年保固。
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