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Nosetrimmer series 3000

舒適鼻毛、耳毛和眉毛修容刀

NT3160/10
1 獲獎記錄
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    Nosetrimmer series 3000 舒適鼻毛、耳毛和眉毛修容刀

    NT3160/10
    1 獲獎記錄

    保證無拉扯的不適感

    飛利浦鼻毛修容刀系列 3000 能溫和地剪去多餘的鼻毛、耳毛和眉毛。ProtecTube 技術與特別設計的修容刀角度能確保修剪迅速、舒適又輕鬆，而且保證無拉扯的不適感。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Nosetrimmer series 3000 舒適鼻毛、耳毛和眉毛修容刀

    保證無拉扯的不適感

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    保證無拉扯的不適感

    飛利浦鼻毛修容刀系列 3000 能溫和地剪去多餘的鼻毛、耳毛和眉毛。ProtecTube 技術與特別設計的修容刀角度能確保修剪迅速、舒適又輕鬆，而且保證無拉扯的不適感。 查看所有優點

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      保證無拉扯的不適感

      快速安全地修剪鼻毛、耳毛和眉毛

      • 保證無拉扯的不適感
      • 防護系統，理想角度
      • 完全可水洗，AA 電池
      • 兩支眉毛梳、收納袋
      先進防護系統可防止拉扯、刮傷或割傷

      先進防護系統可防止拉扯、刮傷或割傷

      刀具採用 ProtecTube 技術並有超薄圓頭刀網的保護絕不刺激肌膚。此外刀具也經專門設計，可防止毛髮卡在兩片各自移動的刀片間，保證絕不造成拉扯不適。

      輕易深入耳朵或鼻子內部，便於除毛

      輕易深入耳朵或鼻子內部，便於除毛

      飛利浦鼻毛修容刀經特別設計，刀片特別採用理想角度，可輕易觸及耳、鼻內的毛髮和眉毛。有了這款飛利浦鼻毛修容刀就能輕而易舉剃除多餘毛髮，毫無後顧之憂。

      極度精準銳利的修剪刀網

      極度精準銳利的修剪刀網

      刀具和刀片皆有極度精準銳利的修剪刀網，確保所有毛髮皆可快速有效的剃除。

      可完全水洗

      可完全水洗

      修容刀和梳具均可在水龍頭下輕鬆清洗。

      輕鬆收納所有配件

      輕鬆收納所有配件

      軟袋內附：AA 電池、兩支眉毛梳。

      即使潮濕也能輕鬆拿握，操控簡單

      即使潮濕也能輕鬆拿握，操控簡單

      觸感柔軟的橡膠握把可穩定拿握，即便潮溼也能發揮更高的控制精準度，完美操控修容刀。

      兩支修齊眉毛專用梳子

      兩支修齊眉毛專用梳子

      使用 3 或 5 公釐眉毛梳將毛髮修齊。

      隨附 AA 電池

      隨附 AA 電池

      隨附 AA 電池的修容刀，立即可用。

      刀片永遠不需上油

      刀片永遠不需上油

      永遠不需上油可輕鬆保養。

      兩年保固

      兩年保固

      我們所有的修容產品皆經久耐用。此款修容刀附帶兩年保固。

      技術規格

      • 修剪系統

        鼻毛修容刀刀具寬度
        21 公釐 (13/16")
        刀組件
        不鏽鋼刀片
        長度設定數
        3
        兩支眉毛梳
        3 和 5 公釐 (1/8” 和 3/16”)

      • 配件

        收納包

      • 使用簡單

        無需保養
        不需上油
        清潔
        可完全水洗

      • 設計

        顏色
        黑色和灰色
        外觀質感
        亮銀色搭配橡膠
        把手
        柔軟橡膠握把

      • 功率

        電源供應
        AA 電池

      • 客戶服務

        兩年全球保固

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