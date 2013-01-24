主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Shaver series 3000

乾式電鬍刀

PT720/14
1 獲獎記錄
  • 雙刀鋒設計 雙刀鋒設計 雙刀鋒設計
    -{discount-value}

    Shaver series 3000 乾式電鬍刀

    PT720/14
    1 獲獎記錄

    雙刀鋒設計

    飛利浦 PowerTouch 勁能系列為您的早晨注入活力。插入底座便無時無刻電力充沛。雙刀鋒系統提供徹底的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能系列讓您永遠能飛速完成每天早晨的例行刮鬍。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$5,000.00

    Shaver series 3000 乾式電鬍刀

    雙刀鋒設計

    飛利浦 PowerTouch 勁能系列為您的早晨注入活力。插入底座便無時無刻電力充沛。雙刀鋒系統提供徹底的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能系列讓您永遠能飛速完成每天早晨的例行刮鬍。 查看所有優點

    雙刀鋒設計

    飛利浦 PowerTouch 勁能系列為您的早晨注入活力。插入底座便無時無刻電力充沛。雙刀鋒系統提供徹底的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能系列讓您永遠能飛速完成每天早晨的例行刮鬍。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$5,000.00

    Shaver series 3000 乾式電鬍刀

    雙刀鋒設計

    飛利浦 PowerTouch 勁能系列為您的早晨注入活力。插入底座便無時無刻電力充沛。雙刀鋒系統提供徹底的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能系列讓您永遠能飛速完成每天早晨的例行刮鬍。 查看所有優點

    類似產品

    See all series-shavers

      雙刀鋒設計

      貼面的刮鬍體驗

      • 雙刀鋒彈性刀頭
      • 充電 8 小時可無線使用 40 分鐘
      雙刀鋒可將鬍鬚先提起後再刮除，提供徹底的刮鬍體驗

      雙刀鋒可將鬍鬚先提起後再刮除，提供徹底的刮鬍體驗

      雙刀鋒系統可將鬍鬚提起後再舒適地刮除皮層下的鬍鬚。

      Flex & Float 能隨您的臉頸曲線調整刮鬍

      Flex & Float 能隨您的臉頸曲線調整刮鬍

      隨著臉部、脖子曲線自動調整刮鬍角度，給您更順暢的刮鬍體驗。

      超級雙刀鋒能豎起鬍鬚，達到徹底刮鬍

      超級雙刀鋒能豎起鬍鬚，達到徹底刮鬍

      第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現順暢的完美成果。

      充電 8 小時即可提供 45 分鐘以上的刮鬍時間

      充電 8 小時即可提供 45 分鐘以上的刮鬍時間

      配備高節能效率、電力強勁的鋰電池，充電一次就能讓您進行更多次刮鬍。充電 8 小時後，可提供超過 45 分鐘的刮鬍時間，大約能讓您刮鬍 15 次。只要插入底座 3 分鐘，就有足夠的電力可以完成一次刮鬍。

      簡單以清水沖洗乾淨

      簡單以清水沖洗乾淨

      只要打開刀頭，再以水龍頭的水柱徹底沖洗即可。

      LED 顯示

      LED 顯示

      指示：電量已滿、電量不足、充電中、更換刀頭、快速充電

      適合有線與無線操作

      適合有線與無線操作

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        雙刀鋒
        立體貼面
        動態輪廓偵測系統

      • 使用簡單

        顯示器
        1 個 LED 指示燈
        清潔
        • 可迅速洗淨的蓄鬍槽
        • 可完全水洗
        刮鬍時間
        45+ 分鐘，可進行多達 15 次刮鬍
        充電時間
        • 八小時
        • 3 分鐘快速充電可供刮鬍 1 次
        顯示器指示
        • 電量已滿
        • 電量不足
        • 充電
        • 快速充電
        • 更換刀頭
        操作
        • 有線與無線
        • 充電式電池

      • 設計

        外觀質感
        NA
        顏色
        NA
        把手
        • 防滑
        • 輕鬆好握的人體工學握把
        • 橡膠

      • 配件

        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

      • 客戶服務

        更換式刀頭
        • HQ8 由 SH50 取代
        • 每兩年更換一次 HQ8
        保固
        兩年保固

      • 功率

        自動變壓
        100-240 V
        待機電源
        < 0.2  W
        電池類型
        鋰電池
        最大耗電量
        5.4  W

      取得產品支援

      前往客戶服務

      尋找備用零件或配件

      前往零件與配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價格

        建議產品

          最近檢視的產品

            獲獎記錄