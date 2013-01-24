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徹底乾淨的刮鬍體驗
飛利浦 PowerTouch 勁能系列為您的早晨注入活力。插入底座便無時無刻電力充沛。雙刀鋒系統提供徹底的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能系列讓您永遠能飛速完成每天早晨的例行刮鬍。 查看所有優點
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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刮鬍效能
使用簡單
設計
配件
功率
客戶服務