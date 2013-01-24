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Shaver series 3000

乾刮式電鬍刀

PT727/16
1 獲獎記錄
  • 舒適淨刮刀網 舒適淨刮刀網 舒適淨刮刀網
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    Shaver series 3000 乾刮式電鬍刀

    PT727/16
    1 獲獎記錄

    舒適淨刮刀網

    PowerTouch 勁能電鬍刀為您的早晨注入活力。現在充電一次使用時間更長，完全水洗式刀頭和舒適淨刮刀，給您更舒適的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能電鬍刀讓您每天輕鬆完成晨間刮鬍的例行公事。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$5,000.00
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      舒適淨刮刀網

      舒適快速的刮鬍體驗

      • 舒適淨刮彈性刀頭
      • 充電 8 小時可無線使用 45 分鐘
      輕柔滑動的舒適淨刮刀片提供流暢、服貼的刮鬍體驗

      輕柔滑動的舒適淨刮刀片提供流暢、服貼的刮鬍體驗

      舒適淨刮刀片的邊緣圓滑，能緊密貼合皮膚順暢刮鬍，讓您每次刮鬍不僅乾淨徹底也舒適無比。

      Flex & Float 能隨您的臉頸曲線調整刮鬍

      Flex & Float 能隨您的臉頸曲線調整刮鬍

      隨著臉部、脖子曲線自動調整刮鬍角度，給您更順暢的刮鬍體驗。

      充電 8 小時即可提供 45 分鐘以上的刮鬍時間

      充電 8 小時即可提供 45 分鐘以上的刮鬍時間

      配備高節能效率、電力強勁的鋰電池，充電一次就能讓您進行更多次刮鬍。充電 8 小時後，可提供超過 45 分鐘的刮鬍時間，大約能讓您刮鬍 15 次。只要插入底座 3 分鐘，就有足夠的電力可以完成一次刮鬍。

      簡單以清水沖洗乾淨

      簡單以清水沖洗乾淨

      只要打開刀頭，再以水龍頭的水柱徹底沖洗即可。

      LED 顯示幕

      LED 顯示幕

      指示：電量已滿、電量不足、充電中、更換刀頭、快速充電

      適合有線與無線操作

      適合有線與無線操作

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        ComfortCut 舒適淨刮刀鋒系統
        立體貼面
        Flex & Float 系統

      • 使用簡單

        顯示幕
        兩個 LED 指示燈
        清潔
        • 100% 完全可水洗的電鬍刀
        • QuickRinse 鬍渣室
        刮鬍時間
        45+ 分鐘，可進行多達 15 次刮鬍
        充電時間
        • 八小時
        • 3 分鐘快速充電可供刮鬍 1 次
        顯示器指示
        • 電量已滿
        • 電量不足
        • 充電
        • 快速充電
        • 更換刀頭
        操作
        • 有線與無線
        • 充電式電池
        充電
        • 充電式
        • 無線和有線操作

      • 設計

        握把
        • 防滑
        • 輕鬆好握的人體工學握把
        • 橡膠

      • 配件

        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

      • 客戶服務

        保固
        兩年保固
        更換式刀頭
        每兩年更換一次 HQ8

      • 電源

        自動變壓
        100-240 V
        電池類型
        鋰電池
        最大耗電量
        5.4  W
        待機電源
        < 0.25  W

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