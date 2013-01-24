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舒適淨刮刀網
PowerTouch 勁能電鬍刀為您的早晨注入活力。現在充電一次使用時間更長，完全水洗式刀頭和舒適淨刮刀，給您更舒適的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能電鬍刀讓您每天輕鬆完成晨間刮鬍的例行公事。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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舒適淨刮刀片的邊緣圓滑，能緊密貼合皮膚順暢刮鬍，讓您每次刮鬍不僅乾淨徹底也舒適無比。
隨著臉部、脖子曲線自動調整刮鬍角度，給您更順暢的刮鬍體驗。
配備高節能效率、電力強勁的鋰電池，充電一次就能讓您進行更多次刮鬍。充電 8 小時後，可提供超過 45 分鐘的刮鬍時間，大約能讓您刮鬍 15 次。只要插入底座 3 分鐘，就有足夠的電力可以完成一次刮鬍。
只要打開刀頭，再以水龍頭的水柱徹底沖洗即可。
指示：電量已滿、電量不足、充電中、更換刀頭、快速充電
刮鬍效能
使用簡單
設計
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