舒適淨刮刀網

PowerTouch 勁能電鬍刀為您的早晨注入活力。現在充電一次使用時間更長，完全水洗式刀頭和舒適淨刮刀，給您更舒適的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能電鬍刀讓您每天輕鬆完成晨間刮鬍的例行公事。 查看所有優點