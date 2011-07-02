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Shaver series 5000 PowerTouch

乾式電鬍刀

PT920/21
  • 三刀圈刀頭 三刀圈刀頭 三刀圈刀頭
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    Shaver series 5000 PowerTouch 乾式電鬍刀

    PT920/21

    三刀圈刀頭

    飛利浦 PowerTouch 勁能 Pro 電鬍刀為您的早晨注入活力。PowerTouch 勁能電鬍刀 100% 完全可水洗，有效率地展現超級三刀圈完美刮鬍效果，可確保您能夠迅速從容完成每天早晨的例行刮鬍。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$12,500.00

    Shaver series 5000 PowerTouch 乾式電鬍刀

    三刀圈刀頭

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    Shaver series 5000 PowerTouch 乾式電鬍刀

    三刀圈刀頭

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      60 分鐘以上的無線電力可供進行 21 次刮鬍。一小時即可充飽電，隨時為您待命

      超級雙刀鋒系統，帶給您舒適而服貼的刮鬍體驗

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      本款電鬍刀內建的雙刀鋒系統可將鬍鬚提起，再舒適地刮除皮層下的鬍鬚，給您服貼的刮鬍體驗

      動態全智慧立體貼面系統能隨您的臉頸曲線調整刮鬍

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      電鬍刀可隨著臉部、頸部曲線自動調整刮鬍角度，給您更順暢的刮鬍體驗

      雙效 0 與 1 數位刀網連最短的鬍鬚也不放過

      雙效 0 與 1 數位刀網連最短的鬍鬚也不放過

      電鬍刀的雙效 0 與 1 數位刀網刀頭內具 1 型刀網，可刮除一般鬍鬚，而 0 型刀網則可讓您一次剃除短鬍渣

      配備 QuickRinse 系統的水洗式電鬍刀

      配備 QuickRinse 系統的水洗式電鬍刀

      100% 完全可水洗的電鬍刀配備 QuickRinse 系統，可在更短的時間內迅速洗淨

      新一代勁能全智慧立體追蹤貼面系統能持續緊貼皮膚

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      這款電鬍刀將三個刀頭緊貼皮膚，讓您快速刮鬍

      三刀圈刀頭涵蓋刮鬍面積超過 50% 以上

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      三刀圈設計涵蓋超過 50% 以上的刮鬍面積，給您快速且服貼的刮鬍體驗

      彈出式鬢角刀最適合用來刮除鬢角與短髭

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      這款電鬍刀擁有廣角彈出式鬢角刀，最適合用來修剪鬢角與短髭

      Jet Clean 全自動清潔系統可清潔電鬍刀，並為其充電，常保最佳性能

      Jet Clean 全自動清潔系統可清潔電鬍刀，並為其充電，常保最佳性能

      徹底清洗、潤滑、乾燥並充電，讓電鬍刀保持在最佳性能，每日提供您絕佳的刮鬍感受

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        • 三刀圈刀網系統
        • 雙效 0 與 1 數位刀網
        • 超級雙刀鋒
        收納包
        軟袋
        立體貼面
        • 臉部輪廓追蹤系統
        • 動態全智慧立體貼面系統
        維護保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋
        色彩
        深灰色
        顯示器
        • 2 個 LED 指示燈
        • 充電指示燈
        • 電量不足指示
        • 電池充滿指示燈
        • 快速充電指示燈
        造型
        內建彈出式鬢角刀

      • 使用簡單

        充電
        • 充電式
        • 無線和有線操作
        • 快速充電 3 分鐘即可完成 1 次刮鬍
        兩年保固
        外觀質感
        • 前殼 (亮漆設計)
        • 霧面鍍鉻裝飾環
        • 鏡面黑色顯示面板
        握把
        • 輕鬆好握
        • 稜紋橡膠握把
        清潔
        • 100% 完全可水洗的電鬍刀
        • 可迅速洗淨的蓄鬍槽
        刮鬍時間
        60 分鐘以上
        充電時間
        一小時
        Jet Clean 全自動清潔系統
        內附 Jet Clean 全自動清潔系統

      • 功率

        自動變壓
        100-240 V

      • 客戶服務

        更換式刀頭
        每兩年更換一次 HQ9
        電池類型
        鋰電池
        最大耗電量
        5.4 W
        Jet Clean 全自動清潔系統
        Jet Clean 全自動清潔系統

      • 功率

        待機電源
        &lt; 0.25 W

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