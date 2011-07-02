Shaver series 5000 PowerTouch 乾式電鬍刀 PT920/21
Shaver series 5000 PowerTouch 乾式電鬍刀 PT920/21
三刀圈刀頭
飛利浦 PowerTouch 勁能 Pro 電鬍刀為您的早晨注入活力。PowerTouch 勁能電鬍刀 100% 完全可水洗，有效率地展現超級三刀圈完美刮鬍效果，可確保您能夠迅速從容完成每天早晨的例行刮鬍。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
建議零售價格: NT$12,500.00
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Shaver series 5000 PowerTouch 乾式電鬍刀
三刀圈刀頭
飛利浦 PowerTouch 勁能 Pro 電鬍刀為您的早晨注入活力。PowerTouch 勁能電鬍刀 100% 完全可水洗，有效率地展現超級三刀圈完美刮鬍效果，可確保您能夠迅速從容完成每天早晨的例行刮鬍。
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三刀圈刀頭
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Shaver series 5000 PowerTouch 乾式電鬍刀
三刀圈刀頭
飛利浦 PowerTouch 勁能 Pro 電鬍刀為您的早晨注入活力。PowerTouch 勁能電鬍刀 100% 完全可水洗，有效率地展現超級三刀圈完美刮鬍效果，可確保您能夠迅速從容完成每天早晨的例行刮鬍。
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充電一小時即可提供 60 分鐘以上的無線刮鬍時間
60 分鐘以上的無線電力可供進行 21 次刮鬍。一小時即可充飽電，隨時為您待命
超級雙刀鋒系統，帶給您舒適而服貼的刮鬍體驗
本款電鬍刀內建的雙刀鋒系統可將鬍鬚提起，再舒適地刮除皮層下的鬍鬚，給您服貼的刮鬍體驗
動態全智慧立體貼面系統能隨您的臉頸曲線調整刮鬍
電鬍刀可隨著臉部、頸部曲線自動調整刮鬍角度，給您更順暢的刮鬍體驗
雙效 0 與 1 數位刀網連最短的鬍鬚也不放過
電鬍刀的雙效 0 與 1 數位刀網刀頭內具 1 型刀網，可刮除一般鬍鬚，而 0 型刀網則可讓您一次剃除短鬍渣
配備 QuickRinse 系統的水洗式電鬍刀
100% 完全可水洗的電鬍刀配備 QuickRinse 系統，可在更短的時間內迅速洗淨
新一代勁能全智慧立體追蹤貼面系統能持續緊貼皮膚
這款電鬍刀將三個刀頭緊貼皮膚，讓您快速刮鬍
三刀圈刀頭涵蓋刮鬍面積超過 50% 以上
三刀圈設計涵蓋超過 50% 以上的刮鬍面積，給您快速且服貼的刮鬍體驗
彈出式鬢角刀最適合用來刮除鬢角與短髭
這款電鬍刀擁有廣角彈出式鬢角刀，最適合用來修剪鬢角與短髭
Jet Clean 全自動清潔系統可清潔電鬍刀，並為其充電，常保最佳性能
徹底清洗、潤滑、乾燥並充電，讓電鬍刀保持在最佳性能，每日提供您絕佳的刮鬍感受
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
刮鬍效能
刮鬍系統
三刀圈刀網系統
雙效 0 與 1 數位刀網
超級雙刀鋒 收納包
軟袋 立體貼面 維護保養 色彩
深灰色 顯示器
2 個 LED 指示燈
充電指示燈
電量不足指示
電池充滿指示燈
快速充電指示燈 造型
內建彈出式鬢角刀
使用簡單
充電
充電式
無線和有線操作
快速充電 3 分鐘即可完成 1 次刮鬍 兩年保固
是 外觀質感
前殼 (亮漆設計)
霧面鍍鉻裝飾環
鏡面黑色顯示面板 握把 清潔 刮鬍時間
60 分鐘以上 充電時間
一小時 Jet Clean 全自動清潔系統
內附 Jet Clean 全自動清潔系統
功率
自動變壓
100-240 V
客戶服務
更換式刀頭
每兩年更換一次 HQ9 電池類型
鋰電池 最大耗電量
5.4 W Jet Clean 全自動清潔系統
Jet Clean 全自動清潔系統
功率
待機電源
< 0.25 W
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