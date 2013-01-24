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arcitec

電鬍刀

RQ1050
1 獲獎記錄
  • 最好的電鬍刀，來自世界第一品牌 最好的電鬍刀，來自世界第一品牌 最好的電鬍刀，來自世界第一品牌
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    arcitec 電鬍刀

    RQ1050
    1 獲獎記錄

    最好的電鬍刀，來自世界第一品牌

    arcitec 將全智慧追蹤貼面系統與三刀圈刀頭加以結合，提供徹底而舒適的刮鬍體驗 (即使是頸部)，最適合追求完美的男士們。

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    arcitec 電鬍刀

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      全智慧追蹤貼面系統完美地貼合肌膚曲線

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      三刀圈刀頭提供多出 50% 以上的刮鬍面積

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      超級雙刀鋒設計技術

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      0 與 1 數位刀網

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      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        • 三刀圈刀頭
        • 0 與 1 數位刀網
        • 超級雙刀鋒設計技術
        立體貼面
        • 全智慧追蹤貼面系統
        • 旋轉刮鬍裝置
        造型
        不刺激肌膚的精準鬢角刀

      • 使用簡單

        顯示器
        • 電量已滿指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 充電指示燈
        • 更換刀頭指示燈
        • 旅行鎖
        充電
        • 充電式
        • 快速充電
        充電
        一小時
        刮鬍時間
        21 天
        清潔
        • 可水洗
        • 清潔指示燈

      • 配件

        機座
        Power pod 充電收納盒
        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

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