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最好的電鬍刀，來自世界第一品牌
arcitec 將全智慧追蹤貼面系統與三刀圈刀頭加以結合，提供徹底而舒適的刮鬍體驗 (即使是頸部)，最適合追求完美的男士們。
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電鬍刀組中的 3 個獨立彈性刀頭，可隨各個角度移動旋轉。這組獨創的刀頭組合可讓刀頭完全貼合曲線部位的肌膚，即使是最難刮的頸部毛髮也可刮得一乾二淨。
三刀圈刀頭的 3 刀圈設計，可比標準單刀圈刀頭多提供 50% 的刮鬍面積。
電鬍刀的雙刀鋒系統將鬍鬚提起後再刮除，可舒適深層刮鬍。
電鬍刀超薄刀頭內具 1 型刀網，可刮除長鬍鬚，專門設計的 0 型刀網讓您連短鬍渣都能一次清除。
榮獲專利的管狀鬢角刀技術具備高精密性及高機動性，十分適合貼面修整鬍髭和鬢角。
電鬍刀具有極佳的防水性，可以在水龍頭下清洗。
刮鬍效能
使用簡單
配件
RQ585/51
HQ200/51