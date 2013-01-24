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溫柔觸感，光滑肌膚
飛利浦 SHAVER series 7000 給您流暢刮鬍的溫柔觸感。GyroFlex 雙動向立體貼面設計能輕易調整以貼合臉部輪廓，搭配 0 與 1 數位刀網刀頭還能刮除極短的鬍渣。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
溫柔觸感，光滑肌膚
飛利浦 SHAVER series 7000 給您流暢刮鬍的溫柔觸感。GyroFlex 雙動向立體貼面設計能輕易調整以貼合臉部輪廓，搭配 0 與 1 數位刀網刀頭還能刮除極短的鬍渣。 查看所有優點
溫柔觸感，光滑肌膚
飛利浦 SHAVER series 7000 給您流暢刮鬍的溫柔觸感。GyroFlex 雙動向立體貼面設計能輕易調整以貼合臉部輪廓，搭配 0 與 1 數位刀網刀頭還能刮除極短的鬍渣。 查看所有優點
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溫柔觸感，光滑肌膚
飛利浦 SHAVER series 7000 給您流暢刮鬍的溫柔觸感。GyroFlex 雙動向立體貼面設計能輕易調整以貼合臉部輪廓，搭配 0 與 1 數位刀網刀頭還能刮除極短的鬍渣。 查看所有優點
0 與 1 數位刀網可舒適刮除長鬍鬚和短鬍渣。1. 1 型刀網可刮除長鬍鬚。2. 0 型刀網可切斷較短鬍渣
飛利浦電鬍刀內建的雙刀鋒系統可將鬍鬚拉高，再舒適地刮除皮層下的鬍鬚，以緊貼皮膚的方式刮鬍。
GyroFlex 雙動向立體貼面設計電鬍刀能隨著您臉部的曲線輕鬆貼面，將緊貼皮膚刮鬍時的壓力與疼痛降至最低。
Aquatec 乾濕兩用設計電鬍刀能任您選擇自己喜愛的刮鬍方式。您可以採用舒適的乾剃，或者使用刮鬍凝膠或刮鬍泡濕剃，讓肌膚更加清爽舒適。
只要打開刀頭，再以水龍頭的水柱徹底沖洗即可。
低摩擦的 SkinGlide 電鬍刀刮鬍表面可順著肌膚滑動，讓您以緊貼肌膚的方式輕鬆刮鬍。
使用 SmartClick 不刺激肌膚的精準鬢角刀，讓您完美有型。其適合用來維持短髭造型及修整鬢角。
所有的飛利浦電鬍刀均享有兩年全球保固，且能適應任何電壓。我們的刀片經久耐用，兩年後再行更換即可。
配備高節能效率、電力強勁的鋰電池，充電一次就能讓您進行更多次刮鬍。充電一小時即可提供長達 45 分鐘的刮鬍時間。只要快充 3 分鐘，就有足夠的電力可以完成一次刮鬍。
多段式 LED 顯示幕會在電池電力不足、需要更換新刀頭、旅行鎖鎖定時顯示。旅行鎖的設計可防止意外開啟產品開關。只要按住任何按鈕 3 秒鐘，即可啟動旅行鎖，防止意外開啟產品電源。當旅行鎖為鎖定狀態時，顯示幕上會出現一個紅色鎖頭符號。
折疊式充電座的設計可輕易擺放在狹小空間，方便您隨時充電，旅行時也能輕鬆帶著走。
刮鬍效能
使用簡單
設計
配件
功率
客戶服務
RQ585/51