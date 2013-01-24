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Shaver series 7000 SensoTouch

乾濕兩用電鬍刀

RQ1185/21
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  • 溫柔觸感，光滑肌膚 溫柔觸感，光滑肌膚 溫柔觸感，光滑肌膚
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    Shaver series 7000 SensoTouch 乾濕兩用電鬍刀

    RQ1185/21
    尋找產品支援

    溫柔觸感，光滑肌膚

    飛利浦 SHAVER series 7000 給您流暢刮鬍的溫柔觸感。GyroFlex 雙動向立體貼面設計能輕易調整以貼合臉部輪廓，搭配 0 與 1 數位刀網刀頭還能刮除極短的鬍渣。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$18,000.00
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      溫柔觸感，光滑肌膚

      • 0 與 1 數位刀網和 GyroFlex 雙動向立體貼面設計
      • 充電一小時可無線使用 50 分鐘
      • 精準鬢角刀與收納袋
      • Jet Clean 全自動清潔系統
      0 型與 1 型刀網可刮除極短的鬍渣

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      0 與 1 數位刀網可舒適刮除長鬍鬚和短鬍渣。1. 1 型刀網可刮除長鬍鬚。2. 0 型刀網可切斷較短鬍渣

      超級雙刀鋒能豎起鬍鬚，達到徹底刮鬍

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      飛利浦電鬍刀內建的雙刀鋒系統可將鬍鬚拉高，再舒適地刮除皮層下的鬍鬚，以緊貼皮膚的方式刮鬍。

      雙向彈性刀頭可輕易調整以貼合臉部曲線

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      GyroFlex 雙動向立體貼面設計電鬍刀能隨著您臉部的曲線輕鬆貼面，將緊貼皮膚刮鬍時的壓力與疼痛降至最低。

      Aquatec 乾濕兩用設計，讓您自由選擇舒適的乾剃與清爽的濕剃

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      Aquatec 乾濕兩用設計電鬍刀能任您選擇自己喜愛的刮鬍方式。您可以採用舒適的乾剃，或者使用刮鬍凝膠或刮鬍泡濕剃，讓肌膚更加清爽舒適。

      簡單以清水沖洗乾淨

      簡單以清水沖洗乾淨

      只要打開刀頭，再以水龍頭的水柱徹底沖洗即可。

      平滑低摩擦的貼面滑順設計可將疼痛降至最低

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      低摩擦的 SkinGlide 電鬍刀刮鬍表面可順著肌膚滑動，讓您以緊貼肌膚的方式輕鬆刮鬍。

      充電 1 小時即可提供 50 分鐘的刮鬍時間

      充電 1 小時即可提供 50 分鐘的刮鬍時間

      配備高節能效率、電力強勁的鋰電池，充電一次就能讓您進行更多次刮鬍。充電一小時即可提供長達 50 分鐘的刮鬍時間。只要快充 3 分鐘，就有足夠的電力可以完成一次刮鬍。

      完美的短髭與鬢角修剪效果

      完美的短髭與鬢角修剪效果

      使用 SmartClick 不刺激肌膚的精準鬢角刀，讓您完美有型。其適合用來維持短髭造型及修整鬢角。

      Jet Clean 全自動清潔系統可清潔、潤滑刮鬍刀並為刮鬍刀充電

      Jet Clean 全自動清潔系統可清潔、潤滑刮鬍刀並為刮鬍刀充電

      Jet Clean 全自動清潔系統能讓電鬍刀保持在最佳狀態，每天提供極佳的刮鬍感受。此系統可徹底清潔並潤滑刀片和刀頭，還能在短短 1 小時內即為刮鬍刀充飽電。隨附 1 瓶 Jet Clean 清潔液，用量達一個月。Jet Clean 清潔液為水性清潔液，能徹底清潔並潤滑電鬍刀刀頭，讓每次刮鬍都像第一次般潔淨舒適。

      兩年保固、國際電壓與可更換式刀片

      兩年保固、國際電壓與可更換式刀片

      所有的飛利浦電鬍刀均享有兩年全球保固，且能適應任何電壓。我們的刀片經久耐用，兩年後再行更換即可。

      2 段電量指示燈，附旅行鎖

      多段式 LED 顯示幕會在電池電力不足、需要更換新刀頭、旅行鎖鎖定時顯示。旅行鎖的設計可防止意外開啟產品開關。只要按住任何按鈕 3 秒鐘，即可啟動旅行鎖，防止意外開啟產品電源。當旅行鎖為鎖定狀態時，顯示幕上會出現一個紅色鎖頭符號。

      充電座讓刮鬍刀時時充飽電，隨時備用

      折疊式充電座的設計可輕易擺放在狹小空間，方便您隨時充電，旅行時也能輕鬆帶著走。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        立體貼面
        GyroFlex 雙動向立體貼面設計
        刮鬍系統
        • 0 與 1 數位刀網系統
        • 超級雙刀鋒設計技術
        SkinComfort
        貼面滑順設計
        造型
        不刺激肌膚的精準鬢角刀

      • 使用簡單

        充電
        • 一小時
        • 充電式
        • 快速充電 3 分鐘即可完成 1 次刮鬍
        刮鬍時間
        達 50 分鐘
        顯示器
        • 2 段電量指示燈
        • 電量已滿指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 充電指示燈
        • 快速充電指示燈
        清潔
        可水洗
        Jet Clean 全自動清潔系統
        內附 Jet Clean 全自動清潔系統

      • 設計

        外觀質感
        霧面鍍鉻裝飾環

      • 配件

        收納包
        軟袋
        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        自動變壓
        100-240 V

      • 客戶服務

        兩年保固
        更換式刀頭
        • 每兩年更換一次 RQ11
        • 每年更換一次 RQ11

      內容物

      箱內其他物品

      • 充電座
      • 清潔刷
      • 電源線
      • 保護蓋
      • 柔軟旅行收納袋
      • 清潔液
      • Jet Clean 全自動清潔系統

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