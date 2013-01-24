Jet Clean 全自動清潔系統可清潔、潤滑刮鬍刀並為刮鬍刀充電

Jet Clean 全自動清潔系統能讓電鬍刀保持在最佳狀態，每天提供極佳的刮鬍感受。此系統可徹底清潔並潤滑刀片和刀頭，還能在短短 1 小時內即為刮鬍刀充飽電。隨附 1 瓶 Jet Clean 清潔液，用量達一個月。Jet Clean 清潔液為水性清潔液，能徹底清潔並潤滑電鬍刀刀頭，讓每次刮鬍都像第一次般潔淨舒適。