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全新設計，效果更佳
為保持飛利浦電鬍刀的最佳性能，請每 2 年更換一次電鬍刀刀頭。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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低摩擦的 SkinGlide 電鬍刀刮鬍表面可順著肌膚滑動，讓您以緊貼肌膚的方式輕鬆刮鬍。
Aquatec 乾濕兩用設計電鬍刀能任您選擇自己喜愛的刮鬍方式。您可以採用舒適的乾剃，或者使用刮鬍凝膠或刮鬍泡濕剃，讓肌膚更加清爽舒適。
GyroFlex 雙動向立體貼面設計電鬍刀能隨著您臉部的曲線輕鬆貼面，將緊貼皮膚刮鬍時的壓力與疼痛降至最低。
飛利浦電鬍刀內建的雙刀鋒系統可將鬍鬚拉高，再舒適地刮除皮層下的鬍鬚，以緊貼皮膚的方式刮鬍。
一按即用系統，讓您輕鬆更換電鬍刀組。