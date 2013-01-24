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電鬍刀組

RQ11
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    電鬍刀組

    RQ11

    全新設計，效果更佳

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      只要輕輕一按，即可輕鬆拆卸或安裝

      一按即用系統，讓您輕鬆更換電鬍刀組。

      技術規格

      • 刮鬍系統

        電鬍刀組
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