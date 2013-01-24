UltraTrack 超效能立體刀網刀頭能俐落刮除鬍渣

徹底刮鬍，讓您的肌膚疼痛降至最低。刀頭有 3 個專用刀圈：1 型刀網可刮除一般鬍鬚；長方形刀網可剪除較長或橫長的鬍鬚；而 0 型刀網則可剃淨您臉上最短的鬍渣。