箱內其他物品
- Jet Clean+ 全自動清潔系統
- 充電座
- 清潔刷
- 電源線
- 保護蓋
- 清潔液
- 高級旅行袋
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極致刮鬍體驗
最先進的飛利浦 SensoTouch 黑爵 3D RQ1295CC 電鬍刀給您前所未有的極致刮鬍體驗。GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統能貼緊臉部輪廓，並使用 UltraTrack 超效能立體刀網俐落刮除鬍渣。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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極致刮鬍體驗
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我們的 Jet Clean+ 全自動清潔系統系統可在每次使用後清潔、潤滑刀片並為電池重新充電。它也提供 3 種清潔設定：適合一般使用的「自動」設定、可減少 40% 能源使用量的「節能」設定，以及可徹底清潔的「強力洗淨」設定。
GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統電鬍刀刀頭能隨著每一條曲線緊密貼合，讓肌膚的壓力與疼痛降至最低。
徹底刮鬍，讓您的肌膚疼痛降至最低。刀頭有 3 個專用刀圈：1 型刀網可刮除一般鬍鬚；長方形刀網可剪除較長或橫長的鬍鬚；而 0 型刀網則可剃淨您臉上最短的鬍渣。
飛利浦電鬍刀內建的雙刀鋒系統可將鬍鬚拉高，再舒適地刮除皮層下的鬍鬚，以緊貼皮膚的方式刮鬍。
Aquatec 乾濕兩用設計電鬍刀能任您選擇自己喜愛的刮鬍方式。您可以採用舒適的乾剃，或者使用刮鬍凝膠或刮鬍泡濕剃，讓肌膚更加清爽舒適。
低摩擦的 SkinGlide 電鬍刀刮鬍表面可順著肌膚滑動，讓您以緊貼肌膚的方式輕鬆刮鬍。
方便好握的電鬍刀握把不但符合人體工學，還具有防滑表層，可確保輕鬆掌握且額外精準。
獨特且不刺激肌膚的精準鬢角刀系統設計可避免不必要的肌膚接觸，且可輕鬆使用完美的短髭與鬢角修剪功能。
不刺激肌膚的一按即用鬢角造型修容器，提供更多樣的臉部造型。從 0.5 公釐的三天鬍渣到 5 公釐的短鬚造型，皆能幫您搞定。圓頭設計搭配可調式造型梳可避免刺激皮膚。
刮鬍效能
使用簡單
設計
配件
電源
客戶服務
RQ585/51