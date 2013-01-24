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便利輕鬆的刮鬍體驗
物超所值的 Shaver Series 3000 提升舒適感受，提供您輕鬆便利的刮鬍體驗。4 向 Flex 刀頭搭配 ComfortCut 舒適淨刮刀鋒系統，可確保實現流暢光滑的效果。 查看所有優點
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便利輕鬆的刮鬍體驗
物超所值的 Shaver Series 3000 提升舒適感受，提供您輕鬆便利的刮鬍體驗。4 向 Flex 刀頭搭配 ComfortCut 舒適淨刮刀鋒系統，可確保實現流暢光滑的效果。 查看所有優點
享受舒適的乾剃體驗。我們的 ComfortCut 舒適淨刮刀鋒系統採用圓滑刀片設計，能平順滑動並保護皮膚，避免刮傷或割傷。
Flex 刀頭可靈活朝 4 個方向移動，隨著臉部曲線調整刮鬍曲度，給您輕鬆刮鬍體驗，連頸部與下巴部位也能兼顧。
每次充電後能提供更長的刮鬍時間。強力高效的鋰離子電池，可讓您的刮鬍刀保持強勁動能達數年之久。
充電一小時能操作 50 分鐘以上，相當於 17 次刮鬍。您也可以接上電源進行刮鬍。
只要打開刀頭，再以水龍頭的水柱徹底沖洗即可。
這款刮鬍刀設計為可插電有線或充電無線使用。充電期間可使用電源線插電刮鬍，而當刮鬍刀充飽電時，即可無線操作。
使用彈出式鬢角刀作最後修飾，實現完美造型。最適合用來維持短髭造型及修整鬢角。
刮鬍效能
配件
使用簡單
設計
功率
客戶服務