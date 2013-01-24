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Shaver series 3000

乾式電鬍刀

S3520/06
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  • 便利輕鬆的刮鬍體驗 便利輕鬆的刮鬍體驗 便利輕鬆的刮鬍體驗
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    Shaver series 3000 乾式電鬍刀

    S3520/06
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    便利輕鬆的刮鬍體驗

    物超所值的 Shaver Series 3000 提升舒適感受，提供您輕鬆便利的刮鬍體驗。4 向 Flex 刀頭搭配 ComfortCut 舒適淨刮刀鋒系統，可確保實現流暢光滑的效果。 查看所有優點

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      便利輕鬆的刮鬍體驗

      舒適服貼

      • ComfortCut 舒適淨刮刀鋒系統
      • 4 向 Flex 刀頭
      • 彈出式鬢角刀
      圓滑邊緣設計，利於在皮膚上平順滑動，達到防護刮鬍效果

      圓滑邊緣設計，利於在皮膚上平順滑動，達到防護刮鬍效果

      享受舒適的乾剃體驗。我們的 ComfortCut 舒適淨刮刀鋒系統採用圓滑刀片設計，能平順滑動並保護皮膚，避免刮傷或割傷。

      刀頭可 4 向彎曲，沿著臉部線條刮鬍，簡單輕鬆

      刀頭可 4 向彎曲，沿著臉部線條刮鬍，簡單輕鬆

      Flex 刀頭可靈活朝 4 個方向移動，隨著臉部曲線調整刮鬍曲度，給您輕鬆刮鬍體驗，連頸部與下巴部位也能兼顧。

      長保極致優異效能

      長保極致優異效能

      每次充電後能提供更長的刮鬍時間。強力高效的鋰離子電池，可讓您的刮鬍刀保持強勁動能達數年之久。

      充電一小時可無線刮鬍 50 分鐘

      充電一小時可無線刮鬍 50 分鐘

      充電一小時能操作 50 分鐘以上，相當於 17 次刮鬍。您也可以接上電源進行刮鬍。

      一觸即開，方便清潔

      一觸即開，方便清潔

      只要打開刀頭，再以水龍頭的水柱徹底沖洗即可。

      適合有線與無線操作

      適合有線與無線操作

      這款刮鬍刀設計為可插電有線或充電無線使用。充電期間可使用電源線插電刮鬍，而當刮鬍刀充飽電時，即可無線操作。

      最適合用來修整鬢角與短髭

      最適合用來修整鬢角與短髭

      使用彈出式鬢角刀作最後修飾，實現完美造型。最適合用來維持短髭造型及修整鬢角。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        ComfortCut 舒適淨刮刀鋒系統
        立體貼面
        4 向 Flex 刀頭

      • 配件

        隨附彈出式鬢角刀
        保養
        保護蓋

      • 使用簡單

        清潔
        可完全水洗
        顯示器
        • 電量不足指示燈
        • 更換刀頭指示燈
        操作
        有線與無線使用

      • 設計

        把手
        人體工學握把與操控
        顏色
        正墨黑

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        運作時間
        50 分鐘 / 刮鬍 17 次
        充電
        • 1 小時即可充飽電
        • 快速充電 5 分鐘即可完成 1 次刮鬍
        自動變壓
        100-240 V
        最大耗電量
        9  W
        待機電源
        0.1  W

      • 客戶服務

        兩年保固
        更換式刀頭
        SH30 每 2 年更換一次

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