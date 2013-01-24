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AquaTouch

乾濕兩用電鬍刀

S5600/41
5 獲獎記錄
  • 防護肌膚的濕式或乾式刮鬍 防護肌膚的濕式或乾式刮鬍 防護肌膚的濕式或乾式刮鬍
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    AquaTouch 乾濕兩用電鬍刀

    S5600/41
    5 獲獎記錄

    防護肌膚的濕式或乾式刮鬍

    AquaTouch 電鬍刀讓您享受清爽刮鬍體驗，同時保護皮膚。MultiPrecision 刀鋒系統採用圓滑刀片設計，能平順滑動不傷膚。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$4,988.00

    AquaTouch 乾濕兩用電鬍刀

    防護肌膚的濕式或乾式刮鬍

    AquaTouch 電鬍刀讓您享受清爽刮鬍體驗，同時保護皮膚。MultiPrecision 刀鋒系統採用圓滑刀片設計，能平順滑動不傷膚。 查看所有優點

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    AquaTouch 乾濕兩用電鬍刀

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      防護肌膚的濕式或乾式刮鬍

      防護力比一般刀片高出 10 倍

      • MultiPrecision 刀鋒系統
      • 充電一小時可無線使用 50 分鐘
      • SmartClick 鬢角造型修容器
      圓弧刀頭設計，滑動順暢，不傷肌膚

      圓弧刀頭設計，滑動順暢，不傷肌膚

      貼面刮鬍，同時避免刺痛或刮傷。MultiPrecision 刀鋒系統採用圓弧刀頭設計，滑動順暢且不傷肌膚。

      Aquatec 乾濕兩用設計提供舒適乾剃與清爽濕刮雙體驗

      Aquatec 乾濕兩用設計提供舒適乾剃與清爽濕刮雙體驗

      選擇您喜愛的刮鬍方式。Aquatec 乾濕兩用防水設計能任您選擇快速又舒適的乾剃，也可使用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行濕刮，沖澡時也能輕鬆刮鬍。

      刀片可拉起長短毛髮再刮剃，達到快速刮鬍效果

      刀片可拉起長短毛髮再刮剃，達到快速刮鬍效果

      享受快速深層刮鬍極致體驗！只要輕輕刮動幾次，我們的 MultiPrecision 刀鋒系統便可為您俐落刮除鬍渣。

      刀頭可 5 向彎曲，實現快速徹底的刮鬍體驗

      刀頭可 5 向彎曲，實現快速徹底的刮鬍體驗

      5 向 Flex 刀頭可靈活朝 5 個方向移動，確保貼合您的皮膚快速徹底刮淨鬍鬚，連頸部與下巴部位也能兼顧。

      一按即用鬢角造型修容器，具備 5 種長度設定

      一按即用鬢角造型修容器，具備 5 種長度設定

      SmartClick 鬢角造型修容器配件，協助打理煥然一新的多變造型。5 種長度設定可供選擇，隨意呈現完美鬍型或精細修整的短髭造型。刀尖和梳具採圓頭設計，可避免刺激皮膚。

      可供無線刮鬍 50 分鐘

      可供無線刮鬍 50 分鐘

      充電一小時能操作 50 分鐘以上，相當於 17 次刮鬍。本機型僅限以無線模式操作。

      1 小時充電時間

      1 小時充電時間

      配備持久的高節能鋰離子電池，每次充電後能提供更長的刮鬍時間。只要快充 5 分鐘，便可運用充沛電力完成一次刮鬍。

      3 段電量與旅行鎖指示燈

      3 段電量與旅行鎖指示燈

      直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您的刮鬍刀充分發揮最佳效能：3 段電量指示燈 - 清潔指示燈 - 電量不足指示燈 - 更換刀頭指示燈 - 旅行鎖指示燈

      緊貼皮膚，提起毛髮再刮除，乾淨又舒適

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      超級雙刀鋒設計讓您享受更服貼的刮鬍體驗。第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現真正光滑的刮鬍效果。

      兩年保固、國際電壓與可更換式刀片

      兩年保固、國際電壓與可更換式刀片

      所有的飛利浦電鬍刀均享有兩年全球保固，且能適應任何電壓。我們的刀片經久耐用，兩年後再行更換即可。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        • MultiPrecision 刀鋒系統
        • 超級雙刀鋒設計
        立體貼面
        5 向 Flex 刀頭
        SkinComfort
        • AquaTec 乾濕兩用設計
        • 肌膚防護系統

      • 配件

        SmartClick
        鬢角造型修容器
        收納包
        旅行收納袋

      • 使用簡單

        顯示器
        • 3 段電量指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 充電指示燈
        • 清潔指示燈
        • 更換刀頭指示燈
        • 旅行鎖指示燈
        清潔
        完全可水洗
        操作
        使用前先拔插頭

      • 設計

        握把
        人體工學握把與操控
        顏色
        水藍 - 炭灰

      • 功率

        自動變壓
        100-240 V
        電池類型
        鋰電池
        運作時間
        50 分鐘 / 刮鬍 17 次
        充電
        • 1 小時即可充飽電
        • 快速充電 5 分鐘即可完成 1 次刮鬍
        最大耗電量
        9  W
        待機電源
        0.1  W

      • 客戶服務

        兩年保固
        更換式刀頭
        每 2 年更換一次 SH50
        造型鬢角刀
        每 2 年更換一次 RQ111

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