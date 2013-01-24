潔面刷不只能深層溫和潔淨，更能避免刺激皮膚

潔面刷可搭配您選擇的清潔用品，深層溫和潔淨肌膚。32,000 根動態刷毛能在按摩同時清潔肌膚、除去髒汙、潔淨毛孔，並提升肌膚光彩。根據獨立臨床測試機構進行的消費者測試結果，使用潔面刷能降低皮膚刺激，讓肌膚變得更光滑，且在刮鬍時更加舒適。建議您在刮鬍前先使用潔面刷，可讓刮鬍效果更好：91 % 的受試者搭配潔面刷使用飛利浦 S7000 刮鬍時，覺得皮膚的刺激感更低了*。