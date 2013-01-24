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順暢滑動，敏感刮鬍
飛利浦系列 7000 可以避免發生皮膚刺激的主要症狀。SkinGlide 柔膚舒適環有防摩擦塗層，電鬍刀可在臉上流暢移動。它的刀片會緊貼皮膚同時提供保護，即使是蓄留 3 天的鬍渣也沒問題。 查看所有優點
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順暢滑動，敏感刮鬍
飛利浦系列 7000 可以避免發生皮膚刺激的主要症狀。SkinGlide 柔膚舒適環有防摩擦塗層，電鬍刀可在臉上流暢移動。它的刀片會緊貼皮膚同時提供保護，即使是蓄留 3 天的鬍渣也沒問題。 查看所有優點
SkinGlide 柔膚舒適環的微珠防摩擦塗層，帶來更加舒適的刮鬍體驗。數千顆如玻璃般滑順的微型圓珠，有效減少電鬍刀與皮膚間的摩擦力與表面阻力。讓電鬍刀流暢輕鬆地滑動，同時避免刺痛感。
全新修剪系統的肌膚保護技術，只會刮除毛髮，不會刮傷肌膚。V 型設計可將肌膚帶離刀片，享受貼合滑順的刮鬍體驗，即使是 3 天內的鬍渣，也能徹底剷除。
我們的電鬍刀刀頭可輕鬆朝 5 種不同方向活動，輕柔貼合臉部與頸部曲線。無需費力即可貼近皮膚，讓肌膚所受的壓力降至最低。
讓刮鬍程序配合個人需求。Aquatec 乾濕兩用設計能讓您任選舒適乾刮或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。
電鬍刀的直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您的刮鬍刀充分發揮最佳效能：3 段電量指示燈 - 清潔指示燈 - 電量不足指示燈 - 更換刀頭指示燈 - 旅行鎖指示燈
節能又電力強勁的鋰電池系統提供兩種方便的充電方式：充電一小時即可刮鬍 50 分鐘，也可選擇快速充電完成一次完整刮鬍。所有 Shaver series 7000 的機型設計僅供無線模式操作；在潮濕環境中亦可安全使用。
只要打開刮鬍刀刀頭，然後在水龍頭下徹底沖洗乾淨即可。
此款飛利浦刮鬍刀提供 2 年保固；Shaver Series 7000 經考究設計，完美兼顧效能和耐用性。
鬢角造型修容器具備 5 種設定，包含鬢角造型、完美鬍型及預先修整。刀尖和梳具採圓頭設計，可避免刺激皮膚。
潔面刷可搭配您選擇的清潔用品，深層溫和潔淨肌膚。32,000 根動態刷毛能在按摩同時清潔肌膚、除去髒汙、潔淨毛孔，並提升肌膚光彩。根據獨立臨床測試機構進行的消費者測試結果，使用潔面刷能降低皮膚刺激，讓肌膚變得更光滑，且在刮鬍時更加舒適。建議您在刮鬍前先使用潔面刷，可讓刮鬍效果更好：91 % 的受試者搭配潔面刷使用飛利浦 S7000 刮鬍時，覺得皮膚的刺激感更低了*。
刮鬍效能
配件
功率
使用簡單
設計
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