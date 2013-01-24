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Shaver series 7000

乾濕兩用電鬍刀

S7910/16
1 獲獎記錄
  • 即使面對敏感肌膚也能服貼刮鬍 即使面對敏感肌膚也能服貼刮鬍 即使面對敏感肌膚也能服貼刮鬍
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    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬍刀

    S7910/16
    1 獲獎記錄

    即使面對敏感肌膚也能服貼刮鬍

    飛利浦 Shaver Series 7000 專為敏感肌膚打造服貼的刮鬍體驗。針對每個人的肌膚狀況不同，與皮膚科專家共同研發的個人化功能，進一步地為有特定皮膚問題的男性提供協助。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$8,888.00

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬍刀

    即使面對敏感肌膚也能服貼刮鬍

    飛利浦 Shaver Series 7000 專為敏感肌膚打造服貼的刮鬍體驗。針對每個人的肌膚狀況不同，與皮膚科專家共同研發的個人化功能，進一步地為有特定皮膚問題的男性提供協助。 查看所有優點

    即使面對敏感肌膚也能服貼刮鬍

    飛利浦 Shaver Series 7000 專為敏感肌膚打造服貼的刮鬍體驗。針對每個人的肌膚狀況不同，與皮膚科專家共同研發的個人化功能，進一步地為有特定皮膚問題的男性提供協助。 查看所有優點

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    即使面對敏感肌膚也能服貼刮鬍

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      • BeardAdapt 感應器
      • 個人刮鬍計畫
      SkinGlide 柔膚舒適環搭配微珠防摩擦塗層，利於順暢滑動

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      體驗飛利浦利於流暢滑動的先進微珠技術。靈感源自於空氣動力學的滑翔原理，電鬍刀舒適環上塗有數千顆如玻璃般滑順的微型圓珠，給您最舒適的肌膚感受。

      GentlePrecision 刀片，即使針對敏感性肌膚，也能貼面刮鬍

      GentlePrecision 刀片，即使針對敏感性肌膚，也能貼面刮鬍

      使用精準刀片，即使在敏感肌膚上也能服貼刮鬍。刀片的設計能精確刮除毛髮，將拉扯或重複來回的次數降至最低，即使是 3 天內的鬍渣也能徹底剷除。

      即使處理濃密部位，BeardAdapt 感應器也能高效刮鬍

      即使處理濃密部位，BeardAdapt 感應器也能高效刮鬍

      濃密鬍鬚也能有效刮除。電鬍刀能感測您的鬍鬚濃度，並視需要自動調整力量。

      個人刮鬍計畫有助於解決特定肌膚問題

      個人刮鬍計畫有助於解決特定肌膚問題

      取得適合個人需求的建議，以解決紅腫、灼熱或毛髮倒生等特定肌膚問題。本計畫經皮膚科醫師共同研發，透過連線的 GroomTribe 應用程式，為您的刮鬍例行程序與技巧提供建議。應用程式會隨時追蹤您的刮鬍進度，並調整建議以達最佳肌膚效果。

      多向彈性刀頭以最小壓力貼合曲線

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      彈性絕佳的電鬍刀刀頭，可輕鬆沿著各種臉部曲線前進，輕柔貼合臉部和頸部的輪廓。無須施加太多壓力就能緊密刮鬍，幾乎不壓迫肌膚。

      專為個人肌膚量身打造的敏感刮鬍設定

      專為個人肌膚量身打造的敏感刮鬍設定

      依個人肌膚狀況而建議的速度設定進行刮鬍，或透過連線的 GroomTribe 應用程式選擇專屬方式。選項包括一般、敏感和超敏感。

      Aquatec 乾濕兩用設計，讓您自由選擇舒適的乾刮與清爽的濕刮

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      讓刮鬍程序配合個人需求。Aquatec 乾濕兩用設計能讓您任選舒適乾刮或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。

      SmartClick 精準鬢角刀，用於處理小鬍子及鬢角

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      一按即用精準鬢角刀，為造型做最後修飾。適合維持小鬍子造型及修整鬢角。

      充飽電後可提供 50 分鐘的無線刮鬍

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      電池充飽電後可提供 50 分鐘的無線刮鬍。

      1 小時充電時間

      1 小時充電時間

      電鬍刀搭配強力且節能的鋰電池，只需 1 小時就能充飽電。

      5 分鐘快速充電後，電力即足以進行 1 次完整刮鬍

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      很趕嗎？讓電鬍刀充電 5 分鐘，電力就足以進行 1 次完整刮鬍。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        給肌膚舒適體驗
        • SkinGlide 柔膚舒適環
        • 個人刮鬍計畫
        • 敏感刮鬍設定
        刮鬍系統
        GentlePrecision 刀片
        立體貼面
        多向輪廓偵測

      • 軟體

        應用程式
        GroomTribe
        智慧型手機相容性
        相容於各種 iPhone 和 Android™ 裝置。更多資訊請見 philips.com/s7000-support。
        Bluetooth®
        版本 4.1 搭配 10 公尺範圍

      • 使用簡單

        顯示器
        • 拔除插頭使用指示燈
        • 1 段電量指示燈
        乾濕兩用
        乾濕兩用
        清潔
        可完全水洗
        操作
        限無線使用

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        運作時間
        50 分鐘 / 刮鬍 17 次
        充電
        • 1 小時即可充飽電
        • 快速充電 5 分鐘即可完成 1 次刮鬍
        自動變壓
        100-240 V
        最大耗電量
        5.4  W
        待機電源
        0.15  W

      • 客戶服務

        2 年保固
        更換刀頭 SH70
        每 2 年更換一次

      • 配件

        SmartClick
        精準鬢角刀
        保養
        清潔刷
        收納包
        旅行收納袋

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