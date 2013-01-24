個人刮鬍計畫有助於解決特定肌膚問題

取得適合個人需求的建議，以解決紅腫、灼熱或毛髮倒生等特定肌膚問題。本計畫經皮膚科醫師共同研發，透過連線的 GroomTribe 應用程式，為您的刮鬍例行程序與技巧提供建議。應用程式會隨時追蹤您的刮鬍進度，並調整建議以達最佳肌膚效果。