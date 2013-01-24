搜尋關鍵字
即使面對敏感肌膚也能服貼刮鬍
飛利浦 Shaver Series 7000 專為敏感肌膚打造服貼的刮鬍體驗。針對每個人的肌膚狀況不同，與皮膚科專家共同研發的個人化功能，進一步地為有特定皮膚問題的男性提供協助。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
即使面對敏感肌膚也能服貼刮鬍
飛利浦 Shaver Series 7000 專為敏感肌膚打造服貼的刮鬍體驗。針對每個人的肌膚狀況不同，與皮膚科專家共同研發的個人化功能，進一步地為有特定皮膚問題的男性提供協助。 查看所有優點
即使面對敏感肌膚也能服貼刮鬍
飛利浦 Shaver Series 7000 專為敏感肌膚打造服貼的刮鬍體驗。針對每個人的肌膚狀況不同，與皮膚科專家共同研發的個人化功能，進一步地為有特定皮膚問題的男性提供協助。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
即使面對敏感肌膚也能服貼刮鬍
飛利浦 Shaver Series 7000 專為敏感肌膚打造服貼的刮鬍體驗。針對每個人的肌膚狀況不同，與皮膚科專家共同研發的個人化功能，進一步地為有特定皮膚問題的男性提供協助。 查看所有優點
體驗飛利浦利於流暢滑動的先進微珠技術。靈感源自於空氣動力學的滑翔原理，電鬍刀舒適環上塗有數千顆如玻璃般滑順的微型圓珠，給您最舒適的肌膚感受。
使用精準刀片，即使在敏感肌膚上也能服貼刮鬍。刀片的設計能精確刮除毛髮，將拉扯或重複來回的次數降至最低，即使是 3 天內的鬍渣也能徹底剷除。
濃密鬍鬚也能有效刮除。電鬍刀能感測您的鬍鬚濃度，並視需要自動調整力量。
取得適合個人需求的建議，以解決紅腫、灼熱或毛髮倒生等特定肌膚問題。本計畫經皮膚科醫師共同研發，透過連線的 GroomTribe 應用程式，為您的刮鬍例行程序與技巧提供建議。應用程式會隨時追蹤您的刮鬍進度，並調整建議以達最佳肌膚效果。
彈性絕佳的電鬍刀刀頭，可輕鬆沿著各種臉部曲線前進，輕柔貼合臉部和頸部的輪廓。無須施加太多壓力就能緊密刮鬍，幾乎不壓迫肌膚。
依個人肌膚狀況而建議的速度設定進行刮鬍，或透過連線的 GroomTribe 應用程式選擇專屬方式。選項包括一般、敏感和超敏感。
讓刮鬍程序配合個人需求。Aquatec 乾濕兩用設計能讓您任選舒適乾刮或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。
一按即用精準鬢角刀，為造型做最後修飾。適合維持小鬍子造型及修整鬢角。
電池充飽電後可提供 50 分鐘的無線刮鬍。
電鬍刀搭配強力且節能的鋰電池，只需 1 小時就能充飽電。
很趕嗎？讓電鬍刀充電 5 分鐘，電力就足以進行 1 次完整刮鬍。
刮鬍效能
軟體
使用簡單
功率
客戶服務
配件
RQ585/51
JC305/51
JC302/51