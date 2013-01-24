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IconiQ 刮鬍刀

S8860/61
6 獲獎記錄
  • 創新刮鬍的藝術 創新刮鬍的藝術 創新刮鬍的藝術
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    IconiQ 刮鬍刀

    S8860/61
    6 獲獎記錄

    創新刮鬍的藝術

    這款電鬍刀從昔日的復古刮鬍刷擷取設計靈感，是時尚型男展現個性風格的專屬配件。無線充電底座結合懷舊樣式與現代創新技術，可為您的電鬍刀和智慧型手機充電，揭開活力蓬勃的清晨序幕。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$9,888.00

    IconiQ 刮鬍刀

    創新刮鬍的藝術

    這款電鬍刀從昔日的復古刮鬍刷擷取設計靈感，是時尚型男展現個性風格的專屬配件。無線充電底座結合懷舊樣式與現代創新技術，可為您的電鬍刀和智慧型手機充電，揭開活力蓬勃的清晨序幕。 查看所有優點

    創新刮鬍的藝術

    這款電鬍刀從昔日的復古刮鬍刷擷取設計靈感，是時尚型男展現個性風格的專屬配件。無線充電底座結合懷舊樣式與現代創新技術，可為您的電鬍刀和智慧型手機充電，揭開活力蓬勃的清晨序幕。 查看所有優點

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    IconiQ 刮鬍刀

    創新刮鬍的藝術

    這款電鬍刀從昔日的復古刮鬍刷擷取設計靈感，是時尚型男展現個性風格的專屬配件。無線充電底座結合懷舊樣式與現代創新技術，可為您的電鬍刀和智慧型手機充電，揭開活力蓬勃的清晨序幕。 查看所有優點

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      創新刮鬍的藝術

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      • 無線式充電
      • 復古風格
      • V-Track V 型精準旋轉刀片
      可在任何符合 Qi 標準的無線充電器上充電

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      電鬍刀內建 Qi 無線充電。

      透過無線方式為支援 Qi 的智慧型手機*充電

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      用較少次刮鬍，卻能貼近臉部 30%距離，提升刮鬍效能

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      V-Track V 型精準刀網旋轉刀片可輕輕將每一根毛髮導向至最佳刮除位置，即便是平貼及不同長度的毛髮也不例外。用較少次刮鬍，卻能貼近臉部 30%距離，提升刮鬍效能，事半功倍，保持肌膚良好狀態。

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      彈性十足的全新 8 面向立體彈性貼面刀頭，可有效調整角度以貼合臉部曲線，讓每一個刮鬍動作輕鬆不費力。每一次移動，可刮除多 20% 的毛髮，給您事半功倍的乾淨刮鬍體驗。

      相較於單純手洗更能有效清潔臉部

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      相較於單純手洗更能有效清潔臉部肌膚*。清除老廢皮膚細胞，增加微循環，減少肌膚油膩感，煥發清新舒爽的耀眼自信。

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      使用 SmarClick 不刺激肌膚的精準鬢角刀，讓您完美有型。適合用來維持短髭造型及修整鬢角。

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      選擇您喜愛的刮鬍方式。Aquatec 乾濕兩用防水設計能任您選擇快速乾剃，也可使用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行更舒適的濕刮體驗，沖澡時也能輕鬆刮鬍。

      復古機械式旋鈕開關

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      鋁合金機械式旋鈕開關持久耐用。

      100% 全機體可水洗

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      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        • V-Track V 型精準刀網旋轉刀片系統
        • 超級雙刀鋒設計
        立體貼面
        8 面向立體彈性貼面臉部輪廓偵測刀頭
        SkinComfort
        AquaTec 乾濕兩用設計

      • 配件

        無線式充電
        • 充電轉接頭 (IPX4)
        • 無線充電墊 (IPX7)
        SmartClick
        • 精準鬢角刀
        • 控油潔面刷
        收納包
        軟袋
        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋
        • 固定裝置工具

      • 設計

        旋鈕開關
        握把顏色
        超炫黑色極致霧面
        開關顏色
        黑色電鍍髮絲鋁合金
        色調
        玫瑰金

      • 使用簡單

        顯示器
        • 電量不足指示燈
        • 充電指示燈，含鬧鈴
        清潔
        完全可水洗
        USB 介面
        支援 USB 介面

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        運作時間
        最長可刮鬍 2 星期
        充電
        • 2 小時可充飽電
        • 快速充電 (充飽刮鬍一次所需電力)
        自動變壓
        100-240 V

      • 客戶服務

        兩年保固
        更換式刀頭
        每 2 年更換一次 SH90

      內容物

      箱內其他物品

      • 無線充電墊
      • SmartClick 潔面刷
      • SmartClick 精準鬢角刀

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            • 請認明支援裝置上的 Qi 標誌 (如左下圖所示)，以確認相容性。Qi 標誌可能列印於裝置、包裝或使用手冊上。具備 Qi 標誌的裝置可相互操作。而在沒有 Qi 標誌的裝置或配件上，充電墊不一定能妥善運作。
            • 販售 Qi 認證智慧型手機護套的協力廠商，可能會以 Qi 標誌證明其產品可與充電墊搭配使用。而許多未經授權及測試的無線充電配件，即不具 Qi 標誌，且可能無法與充電墊搭配使用。
            • 充電墊因為受到套裝電源變壓器的限制，充電速度可能比有線充電器來得慢。