箱內其他物品
- 無線充電墊
- SmartClick 潔面刷
- SmartClick 精準鬢角刀
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電鬍刀內建 Qi 無線充電。
創新的無線充電墊不僅支援您的刮鬍刀，也支援智慧型手機*。
V-Track V 型精準刀網旋轉刀片可輕輕將每一根毛髮導向至最佳刮除位置，即便是平貼及不同長度的毛髮也不例外。用較少次刮鬍，卻能貼近臉部 30%距離，提升刮鬍效能，事半功倍，保持肌膚良好狀態。
彈性十足的全新 8 面向立體彈性貼面刀頭，可有效調整角度以貼合臉部曲線，讓每一個刮鬍動作輕鬆不費力。每一次移動，可刮除多 20% 的毛髮，給您事半功倍的乾淨刮鬍體驗。
相較於單純手洗更能有效清潔臉部肌膚*。清除老廢皮膚細胞，增加微循環，減少肌膚油膩感，煥發清新舒爽的耀眼自信。
使用 SmarClick 不刺激肌膚的精準鬢角刀，讓您完美有型。適合用來維持短髭造型及修整鬢角。
飛利浦電鬍刀內建的雙刀鋒系統可將鬍鬚拉高，再舒適地刮除皮層下的鬍鬚，以緊貼皮膚的方式刮鬍。
選擇您喜愛的刮鬍方式。Aquatec 乾濕兩用防水設計能任您選擇快速乾剃，也可使用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行更舒適的濕刮體驗，沖澡時也能輕鬆刮鬍。
鋁合金機械式旋鈕開關持久耐用。
刮鬍效能
配件
設計
使用簡單
功率
客戶服務
SH90/51
RQ585/51
RQ560/51