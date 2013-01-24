用較少次刮鬍，卻能貼近臉部 30%距離，提升刮鬍效能

V-Track V 型精準刀網旋轉刀片可輕輕將每一根毛髮導向至最佳刮除位置，即便是平貼及不同長度的毛髮也不例外。用較少次刮鬍，卻能貼近臉部 30%距離，提升刮鬍效能，事半功倍，保持肌膚良好狀態。