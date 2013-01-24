充電一小時可無線刮鬍 50 分鐘

我們的進階充電系統提供您兩種便利的選擇：充電一小時後可操作 50 分鐘，或選擇快速充電進行一次完整刮鬍。所有 9000 Series Shavers 一律搭配強勁、節能且持久的鋰電池。這個機型的設計僅限以無線模式操作，確保在潮濕環境安全無虞，沖澡時也能輕鬆刮鬍。