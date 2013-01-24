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Shaver series 9000

乾濕兩用電鬍刀

S9041/12
4 獲獎記錄
  • 每次都能達成完美效果 每次都能達成完美效果 每次都能達成完美效果
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    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬍刀

    S9041/12
    4 獲獎記錄

    每次都能達成完美效果

    刮鬍刀 9000 是我們前所未有的先進刮鬍產品。獨特的輪廓偵測技術能緊貼臉部輪廓，提供絕無死角的服貼包覆感；V-Track 系統可將毛髮引導至最佳修剪位置，帶來極致緊密的刮鬍效果。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$20,000.00
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    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬍刀

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    刮鬍刀 9000 是我們前所未有的先進刮鬍產品。獨特的輪廓偵測技術能緊貼臉部輪廓，提供絕無死角的服貼包覆感；V-Track 系統可將毛髮引導至最佳修剪位置，帶來極致緊密的刮鬍效果。 查看所有優點

    每次都能達成完美效果

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    刮鬍刀 9000 是我們前所未有的先進刮鬍產品。獨特的輪廓偵測技術能緊貼臉部輪廓，提供絕無死角的服貼包覆感；V-Track 系統可將毛髮引導至最佳修剪位置，帶來極致緊密的刮鬍效果。 查看所有優點

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      每次都能達成完美效果

      每次刮除的毛髮量多出 20%*

      • V-Track V 型精準刀網旋轉刀片
      • 8 面向立體彈性貼面臉部輪廓偵測刀頭
      • SmartClick 精準鬢角刀
      引導毛髮至最佳修剪位置的刀片設計，可徹底刮鬍

      引導毛髮至最佳修剪位置的刀片設計，可徹底刮鬍

      徹底刮鬍的完美體驗。V-Track V 型精準旋轉刀片可輕輕將每一根毛髮導向至最佳刮除位置，即便是平貼及不同長度的毛髮也不例外。移動次數變少，增加 30% 的刮鬍效能，事半功倍，保持肌膚良好狀態。

      刀頭可朝 8 種不同方向貼面伸縮，創造優異效果

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      8 面向立體彈性浮動臉部輪廓偵測刀頭能順著臉部和頸部曲線靈活滑動，一次捕捉多 20% 毛髮，締造徹底流暢的刮鬍體驗。

      Aquatec 乾濕兩用設計提供舒適乾剃與清爽濕刮雙體驗

      Aquatec 乾濕兩用設計提供舒適乾剃與清爽濕刮雙體驗

      選擇您喜愛的刮鬍方式。Aquatec 乾濕兩用防水設計能任您選擇快速又舒適的乾剃，也可使用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行濕刮，沖澡時也能輕鬆刮鬍。

      一按即用鬢角刀可修剪出完美的短髭與鬢角

      一按即用鬢角刀可修剪出完美的短髭與鬢角

      裝上不刺激肌膚的精準鬢角刀，修飾出完美造型，也很適合用來維持小鬍鬚造型及修剪鬢角。

      直覺化圖示讓功能更加易於使用

      直覺化圖示讓功能更加易於使用

      直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您的刮鬍刀充分發揮最佳效能：- 3 段電量與旅行鎖指示燈 - 清潔指示燈 - 電量不足指示燈 - 更換刀頭指示燈

      充電一小時可無線刮鬍 50 分鐘

      充電一小時可無線刮鬍 50 分鐘

      我們的進階充電系統提供您兩種便利的選擇：充電一小時後可操作 50 分鐘，或選擇快速充電進行一次完整刮鬍。所有 9000 Series Shavers 一律搭配強勁、節能且持久的鋰電池。這個機型的設計僅限以無線模式操作，確保在潮濕環境安全無虞，沖澡時也能輕鬆刮鬍。

      刮鬍刀可於水龍頭下直接沖洗清潔

      刮鬍刀可於水龍頭下直接沖洗清潔

      只要打開刮鬍刀刀頭，然後在水龍頭下徹底沖洗乾淨即可。

      提供 2 年保固

      提供 2 年保固

      這款飛利浦刮鬍刀享有 2 年保固。9000 Series Shavers 的設計兼顧效能與耐用度，保證每次都能締造徹底乾淨的刮鬍體驗。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        • V-Track V 型精準刀網旋轉刀片系統
        • 超級雙刀鋒設計
        立體貼面
        8 面向立體彈性貼面臉部輪廓偵測刀頭
        肌膚舒適
        AquaTec 乾濕兩用設計

      • 配件

        SmartClick
        精準鬢角刀
        收納袋
        旅行收納袋

      • 使用簡單

        顯示幕
        • 3 段電量指示燈
        • 清潔指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 更換刀頭指示燈
        • 旅行鎖指示燈
        清潔
        完全可水洗

      • 設計

        顏色
        銀沙灰
        握把
        人體工學握把與操控

      • 電源

        電池類型
        鋰電池
        運作時間
        50 分鐘 / 刮鬍 17 次
        充電
        • 1 小時即可充飽電
        • 快速充電 (充飽刮鬍一次所需電力)
        自動變壓
        100-240 V
        最大耗電量
        9  W
        待機電源
        0.1  W

      • 客戶服務

        兩年保固
        更換式刀頭
        每 2 年更換一次 SH90

      內容物

      箱內其他物品

      • SmartClick 精準鬢角刀
      • 高級旅行袋

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