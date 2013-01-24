箱內其他物品
- SmartClean Plus 智慧型清洗座
- 清潔匣
- SmartClick 鬢角造型修容刀
- 高級旅行袋
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每次都能達成完美效果
刮鬍刀 9000 是我們前所未有的先進刮鬍產品。獨特的輪廓偵測技術能緊貼臉部輪廓，提供絕無死角的服貼包覆感；V-Track 系統可將毛髮引導至最佳修剪位置，帶來極致緊密的刮鬍效果。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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刮鬍刀 9000 是我們前所未有的先進刮鬍產品。獨特的輪廓偵測技術能緊貼臉部輪廓，提供絕無死角的服貼包覆感；V-Track 系統可將毛髮引導至最佳修剪位置，帶來極致緊密的刮鬍效果。 查看所有優點
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刮鬍刀 9000 是我們前所未有的先進刮鬍產品。獨特的輪廓偵測技術能緊貼臉部輪廓，提供絕無死角的服貼包覆感；V-Track 系統可將毛髮引導至最佳修剪位置，帶來極致緊密的刮鬍效果。 查看所有優點
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刮鬍刀 9000 是我們前所未有的先進刮鬍產品。獨特的輪廓偵測技術能緊貼臉部輪廓，提供絕無死角的服貼包覆感；V-Track 系統可將毛髮引導至最佳修剪位置，帶來極致緊密的刮鬍效果。 查看所有優點
徹底刮鬍的完美體驗。V-Track V 型精準旋轉刀片可輕輕將每一根毛髮導向至最佳刮除位置，即便是平貼及不同長度的毛髮也不例外。移動次數變少，增加 30% 的刮鬍效能，事半功倍，保持肌膚良好狀態。
8 面向立體彈性浮動臉部輪廓偵測刀頭能順著臉部和頸部曲線靈活滑動，一次捕捉多 20% 毛髮，締造徹底流暢的刮鬍體驗。
超級雙刀鋒設計讓刮鬍體驗更完美服貼。第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現真正光滑的刮鬍效果。
任選 3 種模式，自訂專屬刮鬍體驗：敏感 – 溫和徹底的刮鬍體驗。一般 – 徹底的日常刮鬍體驗。快速 – 快速刮鬍體驗，節省寶貴時間。
選擇您喜愛的刮鬍方式。Aquatec 乾濕兩用防水設計能任您選擇快速又舒適的乾剃，也可使用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行濕刮，沖澡時也能輕鬆刮鬍。
只要輕觸一下按鈕，SmartClean PLUS 智慧型清洗系統即可為刮鬍刀進行清潔、潤滑、乾燥與充電，每天為您貢獻最佳效能。
SmartClick 鬢角造型修容刀配件，協助打理煥然一新的百變造型。5 種長度設定可供選擇，隨意呈現完美鬍型或精細修整的短髭造型。刀尖和梳具採圓頭設計，可避免刺激皮膚。
直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您的刮鬍刀充分發揮最佳效能：- 5 段電量與旅行鎖指示燈 - 清潔指示燈 - 電量不足指示燈 - 更換刀頭指示燈
我們的進階充電系統提供您兩種便利的選擇：充電一小時後可操作 50 分鐘，或選擇快速充電進行一次完整刮鬍。所有 9000 Series Shavers 一律搭配強勁、節能且持久的鋰電池。這個機型的設計僅限以無線模式操作，確保在潮濕環境安全無虞，沖澡時也能輕鬆刮鬍。
這款飛利浦刮鬍刀享有 2 年保固。9000 Series Shavers 的設計兼顧效能與耐用度，保證每次都能締造徹底乾淨的刮鬍體驗。
刮鬍效能
配件
使用簡單
設計
電源
客戶服務
SH90/81
SH90/51
RQ585/51
JC305/51
JC302/51