引導毛髮至最佳修剪位置的刀片設計，可徹底刮鬍

徹底刮鬍的完美體驗。V-Track V 型精準旋轉刀片可輕輕將每一根毛髮導向至最佳刮除位置，即便是平貼及不同長度的毛髮也不例外。移動次數變少，增加 30% 的刮鬍效能，事半功倍，保持肌膚良好狀態。