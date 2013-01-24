針對 1 至 3 天未刮的鬍鬚最理想的刮鬍系統

徹底刮鬍的完美體驗。V-Track V 型精準旋轉 PRO 刀片可輕輕將每一根毛髮導向至最佳刮除位置，專門處理 1 天至 3 天的鬍鬚，即便是平貼及不同長度的毛髮也不例外。移動次數變少，增加 30% 的刮鬍效能*，保持肌膚良好狀態。