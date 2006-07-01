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輕型耳機

SBCHL140/00
  • 超輕型 超輕型 超輕型
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    輕型耳機

    SBCHL140/00

    超輕型

    超輕型耳機可供長時間使用，氣流通風口的設計可讓音效表現更為優異。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    輕型耳機

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      低音節奏通風口讓空氣得以流通，音效表現更為優異

      低音節奏通風口讓空氣得以流通，音效表現更為優異，帶來深沉渾厚的低音。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        開放式
        磁鐵類型
        鐵氧體
        振膜
        Mylar dome
        音圈
        頻率反應
        18 - 20000  Hz
        阻抗
        32  歐姆
        最大功率輸入
        100  mW
        敏感度
        96  dB
        喇叭直徑
        30  mm
        類型
        動態

      • 連線

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1  m
        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍鉻
        纜線類型

      • 內紙箱

        總重
        1.27  kg
        高度
        25  cm
        長度
        35.8  cm
        淨重
        0.93  kg
        皮重
        0.34  kg
        寬度
        18.9  cm
        EAN
        87 10895 75945 8
        包裝數
        6

      • 外紙箱

        總重
        10.68  kg
        高度
        52.1  cm
        長度
        73  cm
        淨重
        2.928  kg
        皮重
        7.752  kg
        寬度
        40.5  cm
        EAN
        87 10895 75946 5
        包裝數
        48

      • 包裝尺寸

        深度
        5.6  cm
        總重
        0.154  kg
        高度
        22.1  cm
        淨重
        0.061  kg
        皮重
        0.093  kg
        寬度
        17.8  cm
        EAN
        87 10895 75944 1
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        塑膠盒

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