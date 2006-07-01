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超輕型
超輕型耳機可供長時間使用，氣流通風口的設計可讓音效表現更為優異。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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超輕型
超輕型耳機可供長時間使用，氣流通風口的設計可讓音效表現更為優異。
耳蓋上的軟膠部份可以緩和纜線拉力、保護連接處並防止由於反覆彎曲而造成的損傷。
輕薄的不鏽鋼頭帶，質輕到幾乎感覺不到正在配戴。
30 公釐喇叭驅動器大小適中，不僅能提供絕佳的舒適配戴感，並能提供清晰且強勁的聲音，帶給您理想的聽覺享受。
低音節奏通風口讓空氣得以流通，音效表現更為優異，帶來深沉渾厚的低音。
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