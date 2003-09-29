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遙控器

SBCRP520/00
  • 輕鬆、舒服地遙控電視 輕鬆、舒服地遙控電視 輕鬆、舒服地遙控電視
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    遙控器

    SBCRP520/00

    輕鬆、舒服地遙控電視

    取代 1980 年 (RC5 與 6) 以後，損壞或遺失的飛利浦電視遙控器的最佳選擇

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    輕鬆、舒服地遙控電視

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      二合一遙控器，適用於電視、VCR 或 DVD 錄放影機

      取代兩個獨立遙控器的強大遙控器，可控制電視、VCR 或 DVD，不限廠牌與型號。

      適用於各種飛利浦設備

      若您有飛利浦的設備，不需要設定即可使用萬用遙控器，因為飛利浦已事先貼心為您預設所有按鍵。

      內附電池讓您拆開包裝就能立刻享受！

      不需另外購買電池，就可以馬上使用包裝上的新萬用遙控器！

      有任何疑問，請撥我們的 URC 客服專線

      若您對萬用遙控器有任何疑問，或內建代碼資料庫沒有您原先遙控器的功能鍵，請撥 24 小時客服專線。

      快速功能表可存取設定與圖文電視之類的功能

      設定功能表與圖文電視之類的重要功能有清楚標示的專用鍵，可讓您輕鬆操作電視。

      技術規格

      • 便利

        複製鍵功能
        語言支援
        GB/F
        手冊使用的語言
        GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
        按鍵數量
        46
        飛利浦預設
        符合法規
        CE 標誌
        防濺
        文字傳訊增强功能
        快速文字
        電視功能
        • 頻道上/下
        • 音量上/下、靜音
        • 電源/待機
        • 數字鍵
        • 外接 AV 端子選擇
        • 功能表控制
        • 色彩/亮度控制
        • 廣播視訊鍵
        • 快速文字鍵
        • 前一個頻道
        • 16:9
        錄放影機功能
        • 傳輸鍵 (6 個)
        • Showview，加上 VCR
        • 功能表控制

      • 週邊配件

        電池
        2 顆 1.5V 電池 (R06/AA)

      • 尺寸

        泡殼規格 (寬x高x長)
        148 x 280 x 28 公釐
        紙箱規格 (寬x高x長)
        290 x 190 x 155

      • 電源

        電池使用壽命
        12 個月

      • 紅外線功能

        操作距離
        7 公尺
        傳力角
        90  度
        傳輸用 LED
        1
        IR 通訊協定
        RC5 與 RC6

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