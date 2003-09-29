輕鬆、舒服地遙控電視
取代 1980 年 (RC5 與 6) 以後，損壞或遺失的飛利浦電視遙控器的最佳選擇
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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輕鬆、舒服地遙控電視
取代 1980 年 (RC5 與 6) 以後，損壞或遺失的飛利浦電視遙控器的最佳選擇
取代兩個獨立遙控器的強大遙控器，可控制電視、VCR 或 DVD，不限廠牌與型號。
若您有飛利浦的設備，不需要設定即可使用萬用遙控器，因為飛利浦已事先貼心為您預設所有按鍵。
不需另外購買電池，就可以馬上使用包裝上的新萬用遙控器！
若您對萬用遙控器有任何疑問，或內建代碼資料庫沒有您原先遙控器的功能鍵，請撥 24 小時客服專線。
設定功能表與圖文電視之類的重要功能有清楚標示的專用鍵，可讓您輕鬆操作電視。
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