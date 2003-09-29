製作專屬使用者介面的 PC 軟體

PC 軟體隨附在盒子裡，用以自訂遙控器的使用者介面，也就是創造您專屬的螢幕設定並定義個人化的外觀。在安裝軟體並創造您的使用者介面之後，透過 RS232、USB 或是無線方式將它下載到遙控器。