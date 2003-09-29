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Pronto

家庭劇院控制面板

SBCRU930/00
1 獲獎記錄
  • 方便易用，單手控制 方便易用，單手控制 方便易用，單手控制
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    Pronto 家庭劇院控制面板

    SBCRU930/00
    1 獲獎記錄

    方便易用，單手控制

    物超所值的遙控設備，適用於所有的視聽裝置，可自訂功能，完全滿足全家人的需求。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Pronto 家庭劇院控制面板

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    物超所值的遙控設備，適用於所有的視聽裝置，可自訂功能，完全滿足全家人的需求。

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      使用單一按鍵控制多個裝置

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      單鍵的控制功能，讓您可以透過巨集設定，只要按一個按鈕就能執行多項指令。單一按鈕的巨集結合了預先設定的指令字串，因此，只要按一個按鈕就能執行一系列功能。

      廣泛的紅外線代碼資料庫，適合大多數裝置或廠牌使用

      通用 IR 碼資料庫是指特殊遙控器內建的紅外線碼資料庫。透過此功能，遙控器不用記憶個別訊號即可控制您的設備。您只需為想要控制的裝置選擇資料庫中正確的紅外線代碼集，便幾乎可以控制目前市面上所有影音系統元件，不限廠牌與型號。

      輕鬆遙控 IR 學習

      學習功能是指透過遙控，從其他待用的遙控裝置捕捉與儲存紅外線訊號的過程。如果裝置代碼未包含在內建資料庫中，只要簡單地指向裝置，便可從原始遙控訊號進行學習。

      可設定的按鈕可存取常用功能

      可設定的硬式按鈕可讓使用者直接存取最常使用的遙控功能，例如音量大小、頻道選取與游標鍵。

      灰階 LCD 液晶顯示器呈現逼真、容易閱讀的按鈕

      自訂灰色版面。利用觸控式螢幕簡單選擇按鈕與指令。

      內建編輯功能可自訂遙控器的使用者介面

      您可以在遙控器上對巨集、延遲、計時器以及裝置功能進行最後調整，以確保運作正常。進入設定選單，並選擇適當的動作：標籤、新增、刪除、移動。

      製作專屬使用者介面的 PC 軟體

      PC 軟體隨附在盒子裡，用以自訂遙控器的使用者介面，也就是創造您專屬的螢幕設定並定義個人化的外觀。在安裝軟體並創造您的使用者介面之後，透過 RS232、USB 或是無線方式將它下載到遙控器。

      LCD 液晶螢幕有背光功能，方便於黑暗中使用

      背光的特性是照亮 LCD 液晶顯示螢幕或鍵盤，以便於黑暗中使用。兩個最常見的背光類型包含 LED 與冷光 (Electroluminescent)。有 LED 的遙控背光較明亮，但會閃爍不均勻的黃或綠光，而冷光面板則發出藍色、白色或綠光，較為柔和。

      數位對比控制按鈕可調整清晰度

      對比控制決定 LCD 液晶螢幕的清晰度。數位對比控制按鈕具特殊調整功能，讓您自訂螢幕的可視程度。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        解析度
        160 x 100 像素
        觸控式面板
        背光
        背光顔色
        綠色
        顯示器色彩
        4
        對角畫面尺寸 (吋)
        3.2  吋

      • 紅外線功能

        操作距離
        33 呎 (10 公尺)
        學習 IR 代碼
        學習頻率範圍
        高達 78 kHz 與 455 kHz
        通用 IR 代碼資料庫
        資料庫內的品牌數量
        超過 250
        傳輸用 LED
        2

      • 自訂

        PC 的編輯應用程式
        NeoEdit
        自訂畫面大小
        全螢幕可配置性
        透明
        Alpha-blending
        巨集
        高達 250 刻度

      • 便利

        硬式按鈕
        游標鍵
        自動關機
        日曆時鐘
        多語言
        動作感應器
        可設定的計時器
        支架/擴充基座

      • 連線

        RS232

      • 尺寸

        紙箱重量
        1.8  kg
        紙箱數量
        2
        產品厚度
        177  公釐
        產品高度
        33  公釐
        產品寬度
        74  公釐
        產品重量
        0.220  kg
        溫度範圍 (操作)
        5°C 至 45°C

      • 系統規格

        CPU
        Mitsubishi 16 位元
        快閃記憶體容量
        1 MB

      • 系統需求

        CD-ROM 光碟機
        硬碟空間
        75 MB
        PC 作業系統
        Windows 98 SE、2000、ME
        RAM 記憶體
        64 MB

      • 週邊配件

        電池
        3 枚三號 (AA) 電池
        使用者指南 (印刷品)
        RS232 纜線
        CD-ROM 中的使用者指南
        保證卡
        擴充機座

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