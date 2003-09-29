方便易用，單手控制
物超所值的遙控設備，適用於所有的視聽裝置，可自訂功能，完全滿足全家人的需求。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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物超所值的遙控設備，適用於所有的視聽裝置，可自訂功能，完全滿足全家人的需求。
單鍵的控制功能，讓您可以透過巨集設定，只要按一個按鈕就能執行多項指令。單一按鈕的巨集結合了預先設定的指令字串，因此，只要按一個按鈕就能執行一系列功能。
通用 IR 碼資料庫是指特殊遙控器內建的紅外線碼資料庫。透過此功能，遙控器不用記憶個別訊號即可控制您的設備。您只需為想要控制的裝置選擇資料庫中正確的紅外線代碼集，便幾乎可以控制目前市面上所有影音系統元件，不限廠牌與型號。
學習功能是指透過遙控，從其他待用的遙控裝置捕捉與儲存紅外線訊號的過程。如果裝置代碼未包含在內建資料庫中，只要簡單地指向裝置，便可從原始遙控訊號進行學習。
可設定的硬式按鈕可讓使用者直接存取最常使用的遙控功能，例如音量大小、頻道選取與游標鍵。
自訂灰色版面。利用觸控式螢幕簡單選擇按鈕與指令。
您可以在遙控器上對巨集、延遲、計時器以及裝置功能進行最後調整，以確保運作正常。進入設定選單，並選擇適當的動作：標籤、新增、刪除、移動。
PC 軟體隨附在盒子裡，用以自訂遙控器的使用者介面，也就是創造您專屬的螢幕設定並定義個人化的外觀。在安裝軟體並創造您的使用者介面之後，透過 RS232、USB 或是無線方式將它下載到遙控器。
背光的特性是照亮 LCD 液晶顯示螢幕或鍵盤，以便於黑暗中使用。兩個最常見的背光類型包含 LED 與冷光 (Electroluminescent)。有 LED 的遙控背光較明亮，但會閃爍不均勻的黃或綠光，而冷光面板則發出藍色、白色或綠光，較為柔和。
對比控制決定 LCD 液晶螢幕的清晰度。數位對比控制按鈕具特殊調整功能，讓您自訂螢幕的可視程度。
畫面/顯示
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自訂
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