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觸使寶寶發出第一個聲音與單字
玩耍是寶寶成長時不可或缺的過程。飛利浦的學習玩具藉由刺激手眼協調及說話能力，在有趣的玩樂過程中幫助您的寶寶發展技能、自信與健全的人格！
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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觸使寶寶發出第一個聲音與單字
玩耍是寶寶成長時不可或缺的過程。飛利浦的學習玩具藉由刺激手眼協調及說話能力，在有趣的玩樂過程中幫助您的寶寶發展技能、自信與健全的人格！
聽到您的聲音或在睡前聆聽親密的床邊故事，都能帶給寶寶歡樂，並讓他們感到安心。
每一個按鈕都有友善的音效，誘導您的寶寶碰觸按鈕，發展手眼協調性。
本項產品嚴格遵守玩具製造規定，並以負責任的態度設計，您可以安心讓家中小朋友玩樂。
自動錄製寶寶的聲音，然後再重複播放三次，可以刺激可愛寶貝的聽覺發展。
即使把鏡面丟到地上或摔到牆上，彈性塑膠材質可以防止破裂的危險。
符合玩具標準的產品業經測試，確保符合這些規範，可安全使用。
播放音效
錄音
便利
週邊配件
電源
技術規格