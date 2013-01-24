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魔鏡

SBCSC910/00
  • 觸使寶寶發出第一個聲音與單字 觸使寶寶發出第一個聲音與單字 觸使寶寶發出第一個聲音與單字
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    魔鏡

    SBCSC910/00

    觸使寶寶發出第一個聲音與單字

    玩耍是寶寶成長時不可或缺的過程。飛利浦的學習玩具藉由刺激手眼協調及說話能力，在有趣的玩樂過程中幫助您的寶寶發展技能、自信與健全的人格！

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      重播安撫心靈的預錄音效給寶寶聽

      每一個按鈕都有友善的音效，誘導您的寶寶碰觸按鈕，發展手眼協調性。

      遵守所有兒童安全相關玩具規定

      本項產品嚴格遵守玩具製造規定，並以負責任的態度設計，您可以安心讓家中小朋友玩樂。

      自動錄製可愛寶貝的聲音

      自動錄製寶寶的聲音，然後再重複播放三次，可以刺激可愛寶貝的聽覺發展。

      使用彈性塑膠材質取代玻璃鏡面。

      即使把鏡面丟到地上或摔到牆上，彈性塑膠材質可以防止破裂的危險。

      符合所有相關的玩具與安全標準

      符合玩具標準的產品業經測試，確保符合這些規範，可安全使用。

      技術規格

      • 播放音效

        自動播放

      • 錄音

        自動錄音
        預錄聲音
        錄音時間
        高達 6 秒

      • 便利

        自動關機

      • 週邊配件

        附配件
        電池
        使用者手冊

      • 電源

        電池類型
        AA
        電池數量
        3
        電池使用時間
        10  hr
        可拆式/可更換式

      • 技術規格

        符合
        符合歐洲及美國玩具規定

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