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外出照顧寶寶的好配備
時尚風的保溫袋可容納 2 個飛利浦 Avent 防脹氣奶瓶、2 個魔術防漏水杯或 4 個 VIA 杯。其雙隔絕層可保持冷卻乳汁或熱水的溫度長達四小時。輕量化、體積小，出門攜帶方便。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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外出照顧寶寶的好配備
時尚風的保溫袋可容納 2 個飛利浦 Avent 防脹氣奶瓶、2 個魔術防漏水杯或 4 個 VIA 杯。其雙隔絕層可保持冷卻乳汁或熱水的溫度長達四小時。輕量化、體積小，出門攜帶方便。 查看所有優點
可儲放擠出的冷母乳/奶粉配方或熱開水，時間長達 4 小時。
適合帶著寶寶短程出遊，或外出時使用。
飛利浦 AVANT 都會包具備可調整寬面肩帶，背起來無比舒適
發育階段
產品內容
便利
材質
舒適體驗