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Philips Avent

Avent 多功能保溫袋

SCD150/11
Avent
1 獲獎記錄
Avent
  • 外出照顧寶寶的好配備 外出照顧寶寶的好配備 外出照顧寶寶的好配備
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    Philips Avent Avent 多功能保溫袋

    SCD150/11
    1 獲獎記錄

    外出照顧寶寶的好配備

    時尚風的保溫袋可容納 2 個飛利浦 Avent 防脹氣奶瓶、2 個魔術防漏水杯或 4 個 VIA 杯。其雙隔絕層可保持冷卻乳汁或熱水的溫度長達四小時。輕量化、體積小，出門攜帶方便。 查看所有優點

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      其設計可容納防脹氣奶瓶、VIA 與魔術防漏水杯

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      可維持奶瓶的溫、冷狀態

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      可儲放擠出的冷母乳/奶粉配方或熱開水，時間長達 4 小時。

      時髦、輕巧、多功能的設計

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      適合帶著寶寶短程出遊，或外出時使用。

      其設計可容納 Avent 奶瓶、VIA 與魔術防漏水杯

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      可調整寬面肩帶

      飛利浦 AVANT 都會包具備可調整寬面肩帶，背起來無比舒適

      技術規格

      • 發育階段

        階段
        • 6 - 12 個月
        • 0 - 6 個月
        顏色
        有多種顏色
        柬埔寨

      • 產品內容

        保溫袋
        1  件

      • 便利

        旅行攜帶方便
        • 可容納 Avent 奶瓶及 VIA
        • 可容納 Avent 魔術防漏水杯
        • 保溫或保冷長達 4 小時
        使用簡單
        • 迷你型
        • 輕型

      • 材質

        合成橡膠

      • 舒適體驗

        可調整肩帶

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