可遠端啟動的夜燈和搖籃曲

當您將寶寶抱上床時，寶寶可能仍焦躁不安，這時可從家長機組或嬰兒機組啟動夜燈，以溫暖平靜的光源幫助安撫寶寶入睡 (美國地區不提供遠端啟動功能)。沒有什麼比輕柔的搖籃曲更能安撫不安的寶寶了。5 首輕柔的搖籃曲可供您從屋內的任何房間播放，幫助您的寶寶輕鬆快速入眠 (美國和加拿大地區不提供遠端啟動功能)。