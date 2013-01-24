監控嬰兒房內的溫度和濕度

結合溼度與溫度的感應器可讓您監控寶寶房間的空調。寶寶尚無法像您一樣調整體內溫度，稍微的溫度變化、溼度太高或太低都會讓寶寶焦躁不安。如果寶寶房間的空調發生變化，結合溼度與溫度的特殊感應器會透過父母機組的數位顯示器立即通知您。監控寶寶房間的完整空調狀況