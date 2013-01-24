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適宜的空調，完全的舒適
全新飛利浦 Avent 系列的 DECT 嬰兒監視器，讓您即使不在房間，也可以掌握寶寶的狀況，給您無比自在安心。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
適宜的空調，完全的舒適
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適宜的空調，完全的舒適
全新飛利浦 Avent 系列的 DECT 嬰兒監視器，讓您即使不在房間，也可以掌握寶寶的狀況，給您無比自在安心。
DECT 技術保證不受任何其他傳輸產品干擾 (如其他寶寶監視器、無線電話及手機)。使用資料加密，為您提供安全私人的連線，您可以放心只有您能聽到自己寶寶的聲音
絕佳的清晰音質讓您清楚聽件寶寶每次微小的咯咯笑聲與打嗝聲。DECT 技術提供高品質的清晰音質，您隨時都可以聽到寶寶的聲音
小型充電式父母機組，充電後給您長達 24 小時的充沛電力，讓您自由活動，免受電線束縛
結合溼度與溫度的感應器可讓您監控寶寶房間的空調。寶寶尚無法像您一樣調整體內溫度，稍微的溫度變化、溼度太高或太低都會讓寶寶焦躁不安。如果寶寶房間的空調發生變化，結合溼度與溫度的特殊感應器會透過父母機組的數位顯示器立即通知您。監控寶寶房間的完整空調狀況
指示燈會啟動並顯示寶寶房間的音量。即使父母機組設為靜音，當聲音達到設定的音量時仍會發出振動警示音通知您
330 公尺範圍、皮帶扣和頸繩，讓您可以在屋內外自由活動。當您出門在外，多功能的旅行包可保護您的寶寶監視器
您可以調整音效及音量，寶寶每次咯咯的笑聲與打嗝聲都聽得到
飛利浦 Avent 寶寶監視器的家長機組會在電量不足或您超出有效範圍時，發出警告
當您將寶寶抱上床時，寶寶可能仍焦躁不安。可由家長機組或嬰兒機組啟動的夜燈，溫暖平靜的光源有助於安撫寶寶入睡 (美國地區不提供遠端啟動功能)。沒有什麼比輕柔的搖籃曲更能安撫不安的寶寶了。5 首輕柔的搖籃曲可供您從屋內的任何房間播放，幫助您的寶寶輕鬆快速入眠 (美國地區不提供遠端啟動功能)。
有時寶寶需要的只是聽到您輕柔的聲音。只要按下此基本功能，即可讓您在房子的任何地方與寶寶保持密切聯繫
技術規格
調諧器/接收/傳送
便利
配件
功率
物流資訊
發育階段