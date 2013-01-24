每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
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輕鬆清洗和照顧寶寶的餵哺用品
飛利浦 AVENT 奶瓶刷採用特殊設計的彎弧刷頭和模壓握把上的尖突，可有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。耐用、高密度的刷毛，可安全清潔但不會刮傷表面。 查看所有優點
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輕鬆清洗和照顧寶寶的餵哺用品
飛利浦 AVENT 奶瓶刷採用特殊設計的彎弧刷頭和模壓握把上的尖突，可有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。耐用、高密度的刷毛，可安全清潔但不會刮傷表面。 查看所有優點
每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
SCF680/37
SCF690/23
SCF673/13
SCF693/23
SCF671/13
特殊的彎弧刷頭與模鑄刷毛可徹底清潔所有寬徑奶瓶、奶嘴、哺乳產品的每一個角落。
奶瓶和奶嘴刷完全由不含 BPA* 的材質製造
彎弧刷頭與模鑄刷毛能深入寬徑奶瓶的每個角落。貼面設計尖端能夠清潔奶嘴內部。
耐用高密度刷毛可徹底清潔您的奶瓶、奶嘴和其他餵哺設備
柔軟的高密度刷毛，不會對奶瓶或奶嘴造成刮傷或損害
奶瓶和奶嘴刷可用於洗碗機輕鬆清洗。
掛刷可方便收納與風乾
產品內容
材質
發育階段