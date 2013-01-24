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Philips Avent

奶瓶與奶嘴刷

SCF145/06
Avent
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Avent
  • 輕鬆清洗和照顧寶寶的餵哺用品 輕鬆清洗和照顧寶寶的餵哺用品 輕鬆清洗和照顧寶寶的餵哺用品
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    Philips Avent 奶瓶與奶嘴刷

    SCF145/06
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    輕鬆清洗和照顧寶寶的餵哺用品

    飛利浦 AVENT 奶瓶刷採用特殊設計的彎弧刷頭和模壓握把上的尖突，可有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。耐用、高密度的刷毛，可安全清潔但不會刮傷表面。 查看所有優點

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    要找到型號有幾種方法：

    在包裝盒上
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      輕鬆清洗和照顧寶寶的餵哺用品

      AVENT 清潔刷

      • 奶瓶配件
      奶瓶刷搭配彎弧刷頭，方便清潔

      奶瓶刷搭配彎弧刷頭，方便清潔

      特殊的彎弧刷頭與模鑄刷毛可徹底清潔所有寬徑奶瓶、奶嘴、哺乳產品的每一個角落。

      奶瓶和奶嘴刷不含 BPA*

      奶瓶和奶嘴刷不含 BPA*

      奶瓶和奶嘴刷完全由不含 BPA* 的材質製造

      獨特的握把與尖端設計

      彎弧刷頭與模鑄刷毛能深入寬徑奶瓶的每個角落。貼面設計尖端能夠清潔奶嘴內部。

      可徹底清潔的耐用高密度刷毛

      耐用高密度刷毛可徹底清潔您的奶瓶、奶嘴和其他餵哺設備

      不會對奶瓶或奶嘴造成刮傷或損害

      柔軟的高密度刷毛，不會對奶瓶或奶嘴造成刮傷或損害

      可用洗碗機清洗

      奶瓶和奶嘴刷可用於洗碗機輕鬆清洗。

      掛刷可方便收納

      掛刷可方便收納與風乾

      技術規格

      • 產品內容

        奶瓶與奶嘴刷
        1  件

      • 材質

        不含 BPA*

      • 發育階段

        階段
        0-6 個月

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