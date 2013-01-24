輕鬆清洗和照顧寶寶的餵哺用品

飛利浦 AVENT 奶瓶刷採用特殊設計的彎弧刷頭和模壓握把上的尖突，可有效清潔所有類型的奶瓶、奶嘴和餵哺設備。耐用、高密度的刷毛，可安全清潔但不會刮傷表面。 查看所有優點