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適合小寶貝的輕巧外觀
飛利浦 Avent 迷你安撫奶嘴能為 2 個月以下的小嬰兒提供安撫效果。我們輕盈小巧的擋片能舒服地貼在新生兒肌膚，不會碰觸到鼻子。我們矯正用可折疊奶嘴可滿足小嬰兒的口腔發展階段。 查看所有優點
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適合小寶貝的輕巧外觀
飛利浦 Avent 迷你安撫奶嘴能為 2 個月以下的小嬰兒提供安撫效果。我們輕盈小巧的擋片能舒服地貼在新生兒肌膚，不會碰觸到鼻子。我們矯正用可折疊奶嘴可滿足小嬰兒的口腔發展階段。 查看所有優點
迷你安撫奶嘴的超輕盈小巧擋片最適合 2 個月以下的小嬰兒使用。
寶寶們知道自己喜歡什麼！我們詢問了多位媽媽，瞭解寶寶們對飛利浦 Avent 奶嘴的反應，10 個小寶貝裡面有 9 個接受我們的安撫奶嘴。*
我們的對稱式可折疊矽膠奶嘴能配合寶寶成長階段上下顎、牙齒與牙齦的發展進程。
您可以相信小寶貝擁有完善的舒適照護。這款安撫奶嘴是由我們獲獎的英國工廠所製造。*
我們的安全握把可讓您隨時輕鬆取下小寶貝的安撫奶嘴。即使是小小手也能牢牢抓穩！
不使用安撫奶嘴時，只需在收納前簡單地扣壓上奶嘴蓋，就能保持奶嘴安全潔淨。
輕輕鬆鬆就能讓小寶貝的 Soothie 和安撫奶嘴保持乾淨衛生：只需放進殺菌器或浸入滾水中即可。