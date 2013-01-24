適合小寶貝的輕巧外觀

飛利浦 Avent 迷你安撫奶嘴能為 2 個月以下的小嬰兒提供安撫效果。我們輕盈小巧的擋片能舒服地貼在新生兒肌膚，不會碰觸到鼻子。我們矯正用可折疊奶嘴可滿足小嬰兒的口腔發展階段。 查看所有優點