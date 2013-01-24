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輕鬆、有效地解決乳頭凹陷的困擾
Niplette™ 能幫助乳頭扁平或凹陷的媽媽哺育母乳。這款具革命性的獨特設備提供簡易、非手術性的持久解決方案。在持續穿戴數週後，便可常保乳頭挺立。 查看所有優點
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輕鬆、有效地解決乳頭凹陷的困擾
Niplette™ 能幫助乳頭扁平或凹陷的媽媽哺育母乳。這款具革命性的獨特設備提供簡易、非手術性的持久解決方案。在持續穿戴數週後，便可常保乳頭挺立。 查看所有優點
有高達 10% 的女性深受凹陷或未突出乳頭所影響，造成心理困擾，且讓媽媽和寶寶難以實行親餵哺乳。寶寶的吸吮動作應該能吸出乳頭。如果不行，Niplette™ 提供的簡單舒適解決方案可給予協助。這款裝置讓乳頭扁平或凹陷的女性得以舒適哺乳，而無需施行侵入式手術*。組件包括一個透明的乳頭模具，搭配密封凸緣，連接一個閥門和一個注射口。
以單手將杯子蓋在乳暈上，並使用 5 毫升注射器抽氣，以將乳頭吸入。使用者能以自己感覺舒適的程度控制吸力。將乳頭拉出後，請小心地將注射器從閥門分離，之後就能直接將乳頭矯正器穿在胸罩內，繼續日常活動。首次使用後建議儘可能頻繁使用*。
理想上，懷孕前就應開始使用乳頭矯正器，且每個白天或每個晚上穿戴 8 小時*。如果懷孕期間的前六個月乳房沒有太敏感，也可以使用，以達到永久矯正的效果；或是寶寶出生後，可在每次哺乳前幾分鐘使用。乳頭矯正器會將乳頭吸出，讓寶寶可以輕鬆含吮，並協助媽媽和寶寶在一開始的幾天內建立親餵習慣。等到哺乳結束後，就能接著進行永久美容矯正，這時可再次使用乳頭矯正器，頻率隨意。
乳頭矯正器已進行臨床試驗*，並證實能成功永久矯正扁平或凹陷乳頭 - 無論此狀況是否從青春期就存在，或是因縮胸手術而造成。只要未施行過乳房手術，所有擔心親餵問題的懷孕女性都能成功進行哺乳。一般而言，連續使用一到三個月後就能達到永久矯正效果。
乳汁大量分泌後，乳頭矯正器便無法作用。不過此時寶寶應已習慣且能順利含吮乳頭。
產品內容
設計
發育階段
使用簡單
容易清潔
功能
材質