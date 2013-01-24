理想使用時機為懷孕前或懷孕時前 6 個月

理想上，懷孕前就應開始使用乳頭矯正器，且每個白天或每個晚上穿戴 8 小時*。如果懷孕期間的前六個月乳房沒有太敏感，也可以使用，以達到永久矯正的效果；或是寶寶出生後，可在每次哺乳前幾分鐘使用。乳頭矯正器會將乳頭吸出，讓寶寶可以輕鬆含吮，並協助媽媽和寶寶在一開始的幾天內建立親餵習慣。等到哺乳結束後，就能接著進行永久美容矯正，這時可再次使用乳頭矯正器，頻率隨意。