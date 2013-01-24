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具矯正功能 不含 BPA
具矯正功能、對稱式、可折疊的飛利浦 Avent 奶嘴可配合寶寶上下顎、牙齒與牙齦的自然發展。所有飛利浦 Avent 安撫奶嘴都是以矽膠製成，無味無臭。顏色不一。 查看所有優點
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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