搜尋關鍵字
能在黑暗中發光 不含 BPA
具矯正功能、對稱式、可折疊的飛利浦 Avent 奶嘴可配合寶寶上下顎、牙齒與牙齦的自然發展。所有飛利浦 Avent 安撫奶嘴都是以矽膠製成，無味無臭。顏色不一。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
能在黑暗中發光 不含 BPA
具矯正功能、對稱式、可折疊的飛利浦 Avent 奶嘴可配合寶寶上下顎、牙齒與牙齦的自然發展。所有飛利浦 Avent 安撫奶嘴都是以矽膠製成，無味無臭。顏色不一。 查看所有優點
能在黑暗中發光 不含 BPA
具矯正功能、對稱式、可折疊的飛利浦 Avent 奶嘴可配合寶寶上下顎、牙齒與牙齦的自然發展。所有飛利浦 Avent 安撫奶嘴都是以矽膠製成，無味無臭。顏色不一。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
能在黑暗中發光 不含 BPA
具矯正功能、對稱式、可折疊的飛利浦 Avent 奶嘴可配合寶寶上下顎、牙齒與牙齦的自然發展。所有飛利浦 Avent 安撫奶嘴都是以矽膠製成，無味無臭。顏色不一。 查看所有優點
飛利浦 Avent 水滴狀的對稱式扁平奶嘴可配合寶寶上下顎、牙齒與牙齦的自然發展，就算安撫奶嘴上下顛倒地放進嘴裡也沒問題。
飛利浦 Avent 矽膠奶嘴無臭無味，因此更容易被您的寶寶接受。矽膠材質表面平滑、透明、清潔容易、不易沾黏。這款奶嘴強韌、耐咬，即使長時間使用也不易變形或變色。
讓消毒過的奶嘴保持衛生
方便隨時取下飛利浦 Avent 安撫奶嘴
10 個寶寶裡面有 9 個可以接受飛利浦 Avent 安撫奶嘴 (2012 年英國針對 100 名媽媽進行線上測試的結果)。