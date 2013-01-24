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透氣設計呵護細緻肌膚
使用飛利浦 Avent 粉彩系列安撫奶嘴讓小寶寶肌膚更透氣。弧形擋片有 6 孔透氣設計，空氣流通減少肌膚刺激。可折疊的齒列矯正奶嘴配合小寶寶口腔的自然發展。 查看所有優點
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透氣設計呵護細緻肌膚
使用飛利浦 Avent 粉彩系列安撫奶嘴讓小寶寶肌膚更透氣。弧形擋片有 6 孔透氣設計，空氣流通減少肌膚刺激。可折疊的齒列矯正奶嘴配合小寶寶口腔的自然發展。 查看所有優點
肌膚需要透氣，尤其是寶寶嬌弱的肌膚。擋片有 6 孔透氣設計，空氣流通減少肌膚刺激。
我們的對稱式可折疊矽膠奶嘴能配合寶寶成長階段上下顎、牙齒與牙齦的發展進程。
您可以相信小寶貝擁有完善的舒適照護。這款安撫奶嘴是由我們獲獎的英國工廠所製造。*
我們的安全握把可讓您隨時輕鬆取下小寶貝的安撫奶嘴。即使是小小手也能牢牢抓穩！
不使用安撫奶嘴時，只需在收納前簡單地扣壓上奶嘴蓋，就能保持奶嘴安全潔淨。
輕輕鬆鬆就能讓小寶貝的 Soothie 和安撫奶嘴保持乾淨衛生：只需放進殺菌器或浸入滾水中即可。