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Philips Avent

粉彩系列安撫奶嘴

SCF180/24
Avent
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Avent
  • 透氣設計呵護細緻肌膚 透氣設計呵護細緻肌膚 透氣設計呵護細緻肌膚
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    Philips Avent 粉彩系列安撫奶嘴

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    透氣設計呵護細緻肌膚

    使用飛利浦 Avent 粉彩系列安撫奶嘴讓小寶寶肌膚更透氣。弧形擋片有 6 孔透氣設計，空氣流通減少肌膚刺激。可折疊的齒列矯正奶嘴配合小寶寶口腔的自然發展。 查看所有優點

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      肌膚需要透氣，尤其是寶寶嬌弱的肌膚。擋片有 6 孔透氣設計，空氣流通減少肌膚刺激。

      設計有助於口部自然發展

      設計有助於口部自然發展

      我們的對稱式可折疊矽膠奶嘴能配合寶寶成長階段上下顎、牙齒與牙齦的發展進程。

      在我們獲獎的英國工廠製造

      在我們獲獎的英國工廠製造

      您可以相信小寶貝擁有完善的舒適照護。這款安撫奶嘴是由我們獲獎的英國工廠所製造。*

      方便隨時取下的安全握把

      方便隨時取下的安全握把

      我們的安全握把可讓您隨時輕鬆取下小寶貝的安撫奶嘴。即使是小小手也能牢牢抓穩！

      防塵奶嘴蓋可保持小寶貝的安撫奶嘴潔淨衛生

      防塵奶嘴蓋可保持小寶貝的安撫奶嘴潔淨衛生

      不使用安撫奶嘴時，只需在收納前簡單地扣壓上奶嘴蓋，就能保持奶嘴安全潔淨。

      容易消毒，加倍衛生

      容易消毒，加倍衛生

      輕輕鬆鬆就能讓小寶貝的 Soothie 和安撫奶嘴保持乾淨衛生：只需放進殺菌器或浸入滾水中即可。

      技術規格

      • 產品內容

        粉彩系列安撫奶嘴
        2  件

      • 安全

        安全拉環
        不含 BPA

      • 衛生

        容易清潔
        可以消毒
        可用洗碗機清洗

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          獲獎記錄

          • 全球第 1 安撫奶嘴品牌
          • 基於衛生考量，使用 4 週後應更換安撫奶嘴
          • 我們的系列產品能在每一個發展階段，全力協助媽媽與寶貝
          • 2014 年度製造商