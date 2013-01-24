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促進自然的吸吮動作，建立親密連結
飛利浦 Avent Soothie 造型安撫奶嘴採用獨特的一體成型設計，手指頭可放置吸嘴孔洞安撫寶寶，與寶寶建立更親密的連結。以醫療級矽膠材質製造的 Soothie，容易清潔。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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