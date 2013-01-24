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Philips Avent

Soothie 造型安撫奶嘴

SCF194/02
Avent
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  • 促進自然的吸吮動作，建立親密連結 促進自然的吸吮動作，建立親密連結 促進自然的吸吮動作，建立親密連結
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    Philips Avent Soothie 造型安撫奶嘴

    SCF194/02

    促進自然的吸吮動作，建立親密連結

    飛利浦 Avent Soothie 造型安撫奶嘴採用獨特的一體成型設計，手指頭可放置吸嘴孔洞安撫寶寶，與寶寶建立更親密的連結。以醫療級矽膠材質製造的 Soothie，容易清潔。 查看所有優點

    Philips Avent Soothie 造型安撫奶嘴

    促進自然的吸吮動作，建立親密連結

    飛利浦 Avent Soothie 造型安撫奶嘴採用獨特的一體成型設計，手指頭可放置吸嘴孔洞安撫寶寶，與寶寶建立更親密的連結。以醫療級矽膠材質製造的 Soothie，容易清潔。 查看所有優點

    促進自然的吸吮動作，建立親密連結

    飛利浦 Avent Soothie 造型安撫奶嘴採用獨特的一體成型設計，手指頭可放置吸嘴孔洞安撫寶寶，與寶寶建立更親密的連結。以醫療級矽膠材質製造的 Soothie，容易清潔。 查看所有優點

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    飛利浦 Avent Soothie 造型安撫奶嘴採用獨特的一體成型設計，手指頭可放置吸嘴孔洞安撫寶寶，與寶寶建立更親密的連結。以醫療級矽膠材質製造的 Soothie，容易清潔。 查看所有優點

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      • 維護口腔自然健康發展且不含 BPA
      • 2 組
      廣泛用於美國醫院

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      深受醫療保健專業人員信賴的 Soothie，全美各大醫院廣泛用來安撫新生兒。*

      獨特設計，有助於情感連結

      獨特設計，有助於情感連結

      Soothie 造型安撫奶嘴與我們其他的安撫奶嘴略有不同。獨特造型可讓您將手指放入吸嘴孔洞中，協助寶寶吸吮，同時建立親密連結。

      設計有助於口部自然發展

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      我們的對稱式可折疊矽膠奶嘴能配合寶寶成長階段上下顎、牙齒與牙齦的發展進程。

      採用不含 BPA 的耐用醫療級矽膠材質製造

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      這款安撫奶嘴採用不含 BPA 且耐用有彈性的醫療級矽膠材質製造。

      容易消毒，加倍衛生

      容易消毒，加倍衛生

      輕輕鬆鬆就能讓小寶貝的 Soothie 和安撫奶嘴保持乾淨衛生：只需放進殺菌器或浸入滾水中即可。

      技術規格

      • 產品內容

        Soothie 造型安撫奶嘴
        2  件

      • 安全

        不含 BPA

      • 衛生

        容易清潔
        可以消毒

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          • 這款安撫奶嘴與美國型號採用造型相同的奶嘴頭，製造材料也一樣，但擋片的形狀不同。
          • 全球第 1 安撫奶嘴品牌
          • 基於衛生考量，使用 4 週後應更換安撫奶嘴
          • 我們的系列產品能在每一個發展階段，全力協助媽媽與寶貝