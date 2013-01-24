側邊握夾可讓蓋子緊緊蓋住

本微波消毒鍋配備側邊握夾，給您多一層安全防護。彈夾可讓蓋子緊緊蓋住，如此您從微波爐中拿出消毒鍋時，熱水便不會輕易溢出。側邊握夾經特殊設計，可維持在較低溫的狀態，讓您安全取用消毒鍋。