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速度極快而且方便
飛利浦 Avent SCF271/07 微波蒸氣消毒鍋採用輕巧設計，非常適合出外或居家時用以消毒餵哺奶瓶。如果蓋子沒有打開，可使內容物維持長達 24 小時的無菌狀態。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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