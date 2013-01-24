天然蒸氣消毒可殺死 99.9% 的有害病菌

消毒裝置讓寶寶在自身免疫系統有能力對抗前避免遭受特殊有害細菌侵襲。飛利浦 Avent 消毒鍋的作業溫度比洗碗機高，可殺死 99.9% 的有害病菌；如果不將蓋子打開，鍋內物品消毒狀態可保持 24 小時。