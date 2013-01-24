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飛利浦 Avent 微波蒸氣消毒鍋 (SCF271/20) 設計輕巧，不論外出或居家使用都非常適合。如果蓋子沒有打開，內容物可維持長達 24 小時的消毒狀態。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦 Avent 微波蒸氣消毒鍋 (SCF271/20) 設計輕巧，不論外出或居家使用都非常適合。如果蓋子沒有打開，內容物可維持長達 24 小時的消毒狀態。
飛利浦 Avent 微波消毒鍋經專門設計，適用於市面上大部分的微波爐。體積精巧便於外出攜帶。無論是短期隔夜旅行或是長期出國度假，都能隨時有消毒的奶瓶可使用。同時也適合放在祖父母家中，作為備用的消毒鍋。尺寸：166 (高)、280 (寬)、280 (長) 公釐。
本微波消毒鍋配備側邊握夾，給您多一層安全防護。彈夾可讓蓋子緊緊蓋住，如此您從微波爐中拿出消毒鍋時，熱水便不會輕易溢出。側邊握夾經特殊設計，可維持在較低溫的狀態，讓您安全取用消毒鍋。
如果蓋子沒有打開，內容物的消毒狀態最長可保持 24 個小時
本產品體積雖小，卻是唯一專為裝入 6 個飛利浦 Avent 奶瓶而設計的微波消毒鍋。大部分微波消毒鍋僅能裝入 4 個奶瓶，飛利浦 Avent 微波消毒鍋卻能讓您一次消毒完一天所需的所有奶瓶。此外，本產品亦可用來消毒吸乳器。
消毒裝置讓寶寶在自身免疫系統有能力對抗前避免遭受特殊有害細菌侵襲。飛利浦 Avent 消毒鍋的作業溫度比洗碗機高，可殺死 99.9% 的有害病菌；如果不將蓋子打開，鍋內物品消毒狀態可保持 24 小時。
消毒的目的就是在免疫系統發育健全之前，保護您的寶寶不受有害的奶類細菌侵擾。飛利浦 Avent 消毒鍋使用和醫院相同的蒸氣消毒方法，不但快速簡便而且有效，不使用任何化學物質。
產地
重量和尺寸
產品內容