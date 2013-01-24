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Philips Avent

數位蒸氣消毒鍋

SCF276/33
Avent
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    Philips Avent 數位蒸氣消毒鍋

    SCF276/33

    隨時準備就緒

    飛利浦 Avent 電子蒸氣消毒鍋能快速持續運作，維持內容物的無菌狀態以備使用，讓您更能靈活運用寶貴時間。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Philips Avent 數位蒸氣消毒鍋

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      隨時準備就緒

      先進技術可保持無菌狀態達 24 小時

      • 電壓: 110V
      先進的數位顯示幕和聲音警示

      先進的數位顯示幕和聲音警示

      顯示幕和聲音警示會在消毒完成時提醒您，並讓您得知物品維持無菌狀態的時間。此顯示幕也可告知您裝入消毒鍋的水量是否過多或不足，因此您可以隨時確保消毒作業確實完成。

      消毒內容物以供使用只需約 6 分鐘

      消毒內容物以供使用只需約 6 分鐘

      蒸氣消毒的優點在於速度及安全皆優於傳統在爐上以鍋具煮沸奶瓶的消毒方式。數位消毒鍋僅需 6 分鐘便可將 6 個奶瓶、奶嘴及奶瓶蓋一次消毒完畢。

      最多可放入六個飛利浦 Avent 奶瓶

      最多可放入六個飛利浦 Avent 奶瓶

      此消毒鍋的小巧設計不佔廚房空間，卻仍能容納六個飛利浦 Avent 奶瓶或兩個飛利浦 Avent 吸乳器。鍋內的兩個籃子能夠夾在一起，作為洗碗機洗滌籃，預先清洗安撫奶嘴和奶嘴等小型物品更加輕鬆方便。

      只要加水、放入奶瓶，然後選擇模式即可

      只要加水、放入奶瓶，然後選擇模式即可

      數位消毒鍋提供先進的功能，但在使用上卻非常簡單直接。只要加水，再將奶瓶、吸乳器或配件裝進鍋中，然後選擇模式即可。模式 1 可執行單一消毒程序，若要一次處理完所有物品，此模式便十分實用。模式 2 則用於 24 小時消毒，便於您將物品留在消毒鍋中一整夜或每次餵哺拿出一個奶瓶。無論您的習慣為何，此消毒鍋都可讓您輕鬆完成日常消毒工作。

      不分晝夜保持內容物的無菌狀態

      不分晝夜保持內容物的無菌狀態

      本先進的消毒鍋可保持內容物的無菌狀態達 24 小時，如此您隨時都有無菌奶瓶能夠使用。每 6 小時還會重新消毒一次。方便的暫停按鈕可讓您隨時增減物品，數位消毒鍋則會自動重新消毒內容物品。

      自然蒸氣消毒，防護更加周全

      消毒的目的就是在免疫系統發育健全之前，保護您的寶寶不受有害的奶類細菌侵擾。飛利浦 Avent 消毒鍋使用和醫院相同的蒸氣消毒方法，不但快速簡便而且有效，不使用任何化學物質。

      技術規格

      • 重量和尺寸

        尺寸
        320 (高)、235 (寬)、235 (長)  mm
        重量
        1.609  kg

      • 產地

        英國

      • 產品內容

        夾鉗
        1  件
        測量壺
        1  件

      • 功率

        電壓
        110  V

      • 發育階段

        階段
        0 - 6 個月

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