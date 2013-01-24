只要加水、放入奶瓶，然後選擇模式即可

數位消毒鍋提供先進的功能，但在使用上卻非常簡單直接。只要加水，再將奶瓶、吸乳器或配件裝進鍋中，然後選擇模式即可。模式 1 可執行單一消毒程序，若要一次處理完所有物品，此模式便十分實用。模式 2 則用於 24 小時消毒，便於您將物品留在消毒鍋中一整夜或每次餵哺拿出一個奶瓶。無論您的習慣為何，此消毒鍋都可讓您輕鬆完成日常消毒工作。