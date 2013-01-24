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Philips Avent

微波消毒鍋體驗組

SCF277/01
Avent
Avent
  • 2 分鐘*內可消毒 6 個奶瓶 2 分鐘*內可消毒 6 個奶瓶 2 分鐘*內可消毒 6 個奶瓶
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    Philips Avent 微波消毒鍋體驗組

    SCF277/01

    2 分鐘*內可消毒 6 個奶瓶

    Avent 微波消毒鍋體驗組外型輕盈精巧，適合在家中及出外時使用 查看所有優點

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      速度極快、使用方便的消毒鍋

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      只需加水，並放入微波爐中

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      只需加水，並放入微波爐中至少 2 分鐘。實際消毒所需時間視微波爐瓦數而定：1100-1850 瓦為 2 分鐘，850-1000 瓦為 4 分鐘，500-850 瓦為 6 分鐘。

      便於旅行時使用。適用於大多數的微波爐。

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      飛利浦 Avent 微波消毒鍋經專門設計，適用於市面上大部分的微波爐。體積精巧便於外出攜帶。無論是短期隔夜旅行或是長期出國度假，都能隨時有消毒的奶瓶可使用。同時也適合放在祖父母家中，作為備用的消毒鍋。尺寸：166 (高)、280 (寬)、280 (長) 公釐。

      如果蓋子沒有打開，內容物的消毒狀態最長可保持 24 個小時

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      側邊握夾可讓蓋子緊緊蓋住

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      本微波消毒鍋配備側邊握夾，給您多一層安全防護。彈夾可讓蓋子緊緊蓋住，如此您從微波爐中拿出消毒鍋時，熱水便不會輕易溢出。側邊握夾經特殊設計，可維持在較低溫的狀態，讓您安全取用消毒鍋。

      可容納六個飛利浦 Avent 奶瓶

      可容納六個飛利浦 Avent 奶瓶

      本產品體積雖小，卻是唯一專為裝入 6 個飛利浦 Avent 奶瓶而設計的微波消毒鍋。大部分微波消毒鍋僅能裝入 4 個奶瓶，飛利浦 Avent 微波消毒鍋卻能讓您一次消毒完一天所需的所有奶瓶。此外，本產品亦可用來消毒吸乳器。

      自然蒸氣消毒，防護更加周全

      消毒的目的就是在免疫系統發育健全之前，保護您的寶寶不受有害的奶類細菌侵擾。飛利浦 Avent 消毒鍋使用和醫院相同的蒸氣消毒方法，不但快速簡便而且有效，不使用任何化學物質。

      技術規格

      • 技術規格

        消毒時間
        功率是 1100-1850W 時為 2 分鐘，850-1000W 時為 4 分鐘，500-800W 時為 6 分鐘
        容水量
        200 毫升

      • 重量和尺寸

        尺寸
        166 (高)、280 (寬)、280 (長)  mm
        重量
        740  g

      • 產地

        英國

      • 產品內容

        微波爐蒸氣消毒鍋
        1  件
        Classic 奶瓶 4 盎司
        2  件
        Classic 奶瓶 9 盎司
        2  件
        夾鉗
        1  件
        測量壺
        1  件

      • 發育階段

        階段
        0 - 6 個月

      取得產品支援

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          • 功率是 1100-1850W 時為 2 分鐘，850-1000W 時為 4 分鐘，500-800W 時為 6 分鐘。