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只需加水，並放入微波爐中至少 2 分鐘。實際消毒所需時間視微波爐瓦數而定：1100-1850 瓦為 2 分鐘，850-1000 瓦為 4 分鐘，500-850 瓦為 6 分鐘。
飛利浦 Avent 微波消毒鍋經專門設計，適用於市面上大部分的微波爐。體積精巧便於外出攜帶。無論是短期隔夜旅行或是長期出國度假，都能隨時有消毒的奶瓶可使用。同時也適合放在祖父母家中，作為備用的消毒鍋。尺寸：166 (高)、280 (寬)、280 (長) 公釐。
如果蓋子沒有打開，內容物的消毒狀態最長可保持 24 個小時
本微波消毒鍋配備側邊握夾，給您多一層安全防護。彈夾可讓蓋子緊緊蓋住，如此您從微波爐中拿出消毒鍋時，熱水便不會輕易溢出。側邊握夾經特殊設計，可維持在較低溫的狀態，讓您安全取用消毒鍋。
本產品體積雖小，卻是唯一專為裝入 6 個飛利浦 Avent 奶瓶而設計的微波消毒鍋。大部分微波消毒鍋僅能裝入 4 個奶瓶，飛利浦 Avent 微波消毒鍋卻能讓您一次消毒完一天所需的所有奶瓶。此外，本產品亦可用來消毒吸乳器。
消毒的目的就是在免疫系統發育健全之前，保護您的寶寶不受有害的奶類細菌侵擾。飛利浦 Avent 消毒鍋使用和醫院相同的蒸氣消毒方法，不但快速簡便而且有效，不使用任何化學物質。
技術規格
重量和尺寸
產地
產品內容
發育階段