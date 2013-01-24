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Philips Avent

雙邊電動吸乳器

SCF294/02
Avent
Avent
  • 設計著重舒適 設計著重舒適 設計著重舒適
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    Philips Avent 雙邊電動吸乳器

    SCF294/02

    設計著重舒適

    我們獨特的吸乳器具備電子記憶功能，完全由您掌控，讓裝置藉由學習並延續您個人的吸乳節奏。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    Philips Avent 雙邊電動吸乳器

    設計著重舒適

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      靈感源於自然

      花瓣按摩護墊能模仿您寶寶的吸吮動作，讓您分泌乳汁

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      飛利浦 Avent 吸乳器的專利花瓣按摩護墊能自由縮放，模仿寶寶的吸吮動作，協助刺激快速地自然泌乳。

      超級舒適有效

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      五個柔軟的花瓣按摩護墊配合穩定的真空裝置，溫和的伸縮。如此可以協助刺激快速而自然的乳汁分泌。

      更快吸出更多乳汁

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      雙邊吸乳可提高乳汁產量。雙邊電動吸乳器是唯一一款在設計上能為兩邊的吸乳器維持相同程度的吸力與控制功能，提供您有效的運用。

      控制盡在指尖

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      吸乳器的每一項操作都可以用您的手來控制，而且就位在乳房周圍。這表示您不必摸索其他地方，便可立即直覺式地進行調整。

      安靜、輕鬆而且可攜帶

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      溫和的吸乳裝置模仿嬰兒的吸吮，能穩定乳汁的流量

      溫和的吸乳裝置可模仿嬰兒的吸吮，能以更少的吸乳次數產生穩定的乳汁流量。

      速度、力道與節奏極為自由，沒有預設值

      讓您享受完全的速度、力道與節奏控制 - 您甚至可以依據您寶寶的吸吮動作設定吸乳器。

      技術規格

      • 電源

        電壓
        100 - 240  V

      • 產地

        英國

      • 產品內容

        蓋座兩用墊/吸乳器保護蓋
        4  件
        多功能儲存杯組 (125 毫升/ 4 盎司)
        2  件
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        微纖維旅行包
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        2  件
        雙邊電動吸乳器
        1  件

      • 發育階段

        階段
        0 - 6 個月

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