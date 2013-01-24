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設計著重舒適
飛利浦獨特的 AVENT SCF302/01 手動吸乳器不含 BPA，並能讓您提高吸乳效率。經臨床實驗證明，本產品的吸乳效率較醫院級雙倍電子吸乳器要高*。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦 Avent 吸乳器的專利花瓣按摩護墊能自由縮放，模仿寶寶的吸吮動作，協助刺激快速地自然泌乳。
電子記憶裝置具有學習功能，只要按下按鈕，就能延續您個人吸乳的節奏。
吸乳讓您就算不在寶寶身邊也能哺育母乳
除了插電之外，這款單邊電動吸乳器也可以使用電池或當成手動吸乳器使用，給您完全多樣的選擇。
溫和的吸乳裝置可模仿嬰兒的吸吮，能以更少的吸乳次數產生穩定的乳汁流量。
電源
產地
產品內容
發育階段