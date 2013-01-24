主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Philips Avent

單邊電動吸乳器

SCF302/01
Avent
Avent
  • 設計著重舒適 設計著重舒適 設計著重舒適
    -{discount-value}

    Philips Avent 單邊電動吸乳器

    SCF302/01

    設計著重舒適

    飛利浦獨特的 AVENT SCF302/01 手動吸乳器不含 BPA，並能讓您提高吸乳效率。經臨床實驗證明，本產品的吸乳效率較醫院級雙倍電子吸乳器要高*。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    Philips Avent 單邊電動吸乳器

    設計著重舒適

    飛利浦獨特的 AVENT SCF302/01 手動吸乳器不含 BPA，並能讓您提高吸乳效率。經臨床實驗證明，本產品的吸乳效率較醫院級雙倍電子吸乳器要高*。

    設計著重舒適

    飛利浦獨特的 AVENT SCF302/01 手動吸乳器不含 BPA，並能讓您提高吸乳效率。經臨床實驗證明，本產品的吸乳效率較醫院級雙倍電子吸乳器要高*。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    Philips Avent 單邊電動吸乳器

    設計著重舒適

    飛利浦獨特的 AVENT SCF302/01 手動吸乳器不含 BPA，並能讓您提高吸乳效率。經臨床實驗證明，本產品的吸乳效率較醫院級雙倍電子吸乳器要高*。

    類似產品

    See all breast-pumps

      設計著重舒適

      吸乳器的靈感源自於自然

      花瓣按摩護墊能模仿您寶寶的吸吮動作，讓您分泌乳汁

      花瓣按摩護墊能模仿您寶寶的吸吮動作，讓您分泌乳汁

      飛利浦 Avent 吸乳器的專利花瓣按摩護墊能自由縮放，模仿寶寶的吸吮動作，協助刺激快速地自然泌乳。

      學習並延續您的吸乳節奏

      學習並延續您的吸乳節奏

      電子記憶裝置具有學習功能，只要按下按鈕，就能延續您個人吸乳的節奏。

      自然地得到更多乳汁

      自然地得到更多乳汁

      吸乳讓您就算不在寶寶身邊也能哺育母乳

      可插電、裝置電池及手動運作

      可插電、裝置電池及手動運作

      除了插電之外，這款單邊電動吸乳器也可以使用電池或當成手動吸乳器使用，給您完全多樣的選擇。

      溫和的吸乳裝置模仿嬰兒的吸吮，能穩定乳汁的流量

      溫和的吸乳裝置可模仿嬰兒的吸吮，能以更少的吸乳次數產生穩定的乳汁流量。

      技術規格

      • 電源

        電壓
        100 - 240  V

      • 產地

        英國

      • 產品內容

        電子吸乳器
        1 件
        蓋座兩用墊/吸乳器保護蓋
        1  件
        電池組
        1  件
        無法取得電力時使用的手動吸乳器零件
        1
        備用零件
        1  件
        多功能儲存杯組 (125 毫升/ 4 盎司)
        1  件
        超柔軟新生兒流量奶嘴
        1  件
        新生兒奶嘴旅行包
        1  件

      • 發育階段

        階段
        0 - 6 個月

      取得產品支援

      前往客戶服務

      尋找備用零件或配件

      前往零件與配件

      此產品的配件

      查看所有配件

        建議產品

          最近檢視的產品